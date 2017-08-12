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Marmara Denizi'nde Furkan'ı arama çalışmaları

- Ağırkapı ve Çatladıkapı açıklarında arama çalışması yürütüldü

Marmara Denizi'nde Furkan'ı arama çalışmaları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz'da denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Furkan Yıldırımarama çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy Vapur İskelesi yakınlarında arkadaşlarıyla, serinlemek için denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Yıldırım'ı arama çalışmaları Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekiplerince yürütülüyor.

Ağırkapı ve Çatladıkapı açıklarında bir bottaki görevliler deniz yüzeyini tararken, 5 dalgıç da su altında arama çalışması yaptı. Çalışmalarda sonuç alınamadı.

Yıldırım'ın ailesi de arama çalışmalarını sahilden izledi.

Arama çalışmalarına Kadıköy sahilinde devam edileceği öğrenildi.


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AramaArnavutköyFurkan YıldırımSahil Güvenlik Bölge Komutanlığı
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