Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürüyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde iki gündür etkili olan şiddetli poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.



Boğazlardan geçmek üzere gelen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Süleymanpaşa ve Şarköy sahiline demirledi.

Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan tekneler bugün de denize açılamadı.

Meteoroloji müdürlüğünden alınan bilgiye göre, poyrazın 25 Aralık Pazartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.





