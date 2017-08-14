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Marmara Depremi'nin 18. yılı

- İstanbul'da depremin yıl dönümünde "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Anma Programı ve Güvenli Yaşam Paneli" düzenlenecek

Marmara Depremi'nin 18. yılı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, afetlere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin gündeme gelmesini sağlamak, toplumda afetlere karşı duyarlılığı artırmak amacıyla "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Anma Programı ve Güvenli Yaşam Paneli" düzenlenecek.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Depremi'nin 18. yılında organize edilecek anma etkinliği ve panel 17 Ağustos'ta Conrad Otel'de gerçekleşecek.

Açılış konuşmasını Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın yapması beklenen programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da konuşacak.

"Marmara Depremi ve Kızılay" konulu video gösterisinin yapılacağı program kapsamında düzenlenen panelde, konusunda uzman isimler depremin etkilerini ve afet koordinasyonu konusunda sunumda bulunacak.

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17 AğustosGüvenli YaşamKızılayMarmara Depremi
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