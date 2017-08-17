Marmara Depremi'nin 18. yılı

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin üzerinden 18 yıl geçtiğini belirterek, "Artık söylem değil eylem zamanı. Dönüşüm mutlaka devam etmeli ve herkes bu konuda kolaylık sağlamalı. Bu siyaset değil, insanlık meselesi. Kimse insan hayatıyla oynayamaz." dedi.

Altepe, Nilüfer Sitesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlediği basın toplantısında, deprem gerçeğini ve kentsel dönüşüm çalışmalarını anlattı.

Kentsel dönüşümün, eski binaların yıkılıp yerine yenilerinin yapılmasından çok daha geniş bir değişim süreci olduğunu vurgulayan Altepe, Bursa'da kamulaştırılarak yıkılan alanların, yol, spor tesisi ve park olarak kullanıldığını belirtti.

Altepe, göç ve hızlı nüfus artışına paralel olarak kent merkezindeki yoğun yapılaşma nedeniyle birçok mahallenin sosyal donatı alanından mahrum kaldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Böylelikle yıkılma riski bulunan binaların bulunduğu yerler, yoğun yapılaşmadan uzak, rekreasyon alanları ve yollar olarak kente kazandırılıyor. Sadece bu çalışmalar için kamulaştırıp, yıktığımız bina sayısı 4 bin 100'ü aştı. Marmara depreminin üzerinden 18 yıl geçtiği ve hala 'Şunu yapalım, bunu yapalım' demenin bir anlamı yok. Artık söylem değil eylem zamanı. Dönüşüm mutlaka devam etmeli ve herkes bu konuda kolaylık sağlamalı. Bu siyaset değil, insanlık meselesi. Kimse insan hayatıyla oynayamaz. Herkes görevini en iyi şekilde yapmalı."

- "12 bin daire yıkıldı ve yerine 17 bin daire yapılacak"

Riskli binaların bir an önce yıkılıp, yerine kaliteli ve güvenli konutların yapılabilmesi için turizm tesislerine uyguladıkları 0.50 emsal artışını konutlar için de uygulamak için meclis kararı aldıklarını hatırlatan Altepe, bu uygulamadan sadece riskli binaların yararlandığının altını çizdi.

Altepe, her siteye 0.50 emsal artışı verilmediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sitenin durumuna göre 0.10, 0.20, 0.35 gibi emsal uygulaması yapılıyor. Bugüne kadar verdiğimiz emsal artışı oranı ortalaması 0.35. Halen 235 sitenin dosyası geçti. 12 bin daire yıkıldı ve yerine 17 bin daire yapılacak. İki yılda 5 bin daire artışı ortalama 20 bin nüfus demek. Yani yılda 10 bin nüfus artışını karşılayacak konut yapılmış. Oysa Bursa'da nüfus yılda 50 bin artıyor. Yani nüfus artışının 5'te 1'ini bile karşılamayan bir yoğunluktan söz ediyoruz. Ayrıca eskiden 3 daireye 1 otopark olarak uygulanan düzenlemeyi de her daireye 1 otopark şeklinde uygulatıyoruz ve otopark sorununu yer altında çözüyoruz. Böylelikle yer üstü yeşil alan ve sosyal donatı alanı olarak kalıyor. Sadece insan hayatı ve otopark olarak düşündüğümüzde bile bu uygulama büyük avantajlar sağlıyor. Ortada bir rant varsa tamamen insan hayatı için var."