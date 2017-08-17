Marmara Depremi'nin 18. yılı

TEKİRDAĞ (AA) - Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, "Depremin yerini zamanını ve tam olarak büyüklüğünü kesin olarak söyleyemiyoruz. Ancak bunun ihtimalini söylüyoruz. Yani Türkiye deprem bölgeleri haritasına baktığımız da gördüğümüz kırmızı bölgeler diyor ki 'burada yaşıyorsanız depreme hazır olacaksınız.' " dedi.

Eyidoğan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında 17 Ağustos 1999 depreminin 18. yılı nedeniyle ''Deprem ve Afetlere Hazırlık Paneli''ne konuşmacı olarak katıldı.

Panel öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eyidoğan, Marmara'da 20 yıl içinde 7 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşme olasılığının çok yüksek olduğunu söyledi.

Marmara Bölgesi'nin önümüzdeki 20 yıl içinde büyük depremle karşılaşacağını ifade eden Eyidoğan, ''Bu, bilimsel olarak hesaplandı ve yayınlandı. Bunu herkes iyi biliyor. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmamız gerek. Büyük depremden bu yana, 'son 18 yıldır olacak mı olmayacak mı?' diye tartışıyoruz. Bunu artık aşmamız lazım.'' diye konuştu.

Eyidoğan, Marmara Denizi'nde olabilecek depremlerin yaratacağı tsunaminin kıyılar için çok önemli bir konu olduğunu belirterek, ''Son iki bin yılın Marmara Bölgesi ile ilgili elimizde deprem tarihi var. Bu konuda çalışan bir çok meslektaşımız jeoloji mühendisleri var. Marmara Denizi'nde daha önceki büyük depremlerin yarattığı tsunaimiler oldu. En son Bordum'da biliyorsunuz 6.6 büyüklüğündeki deprem, denizde bir noktada 9 metre tsunami yarattı. Dolayısıyla Marmara Denizi'ndeki depremlerin yaratacağı tsunami, kıyılar için çok önemli bir konu.'' diye konuştu.

Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Eyidoğan, halkın olası depremlere karşı hazırlıklı ve bilinçli olması gerektiğini ifade etti.

Eyidoğan, Türkiye'de deprem bölgesi haritasına baktığımız zaman kırmızı bölgelerin her zaman büyük depremler olabileceğine dair bir işaret taşıdığının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

''Devletin yaptırdığı kırmızı bölgeler haritası her zaman burada yaşan halkın, yöneticilerin büyük depreme hazır olması gerektiğini söylüyor. Ama biz depremin yerini zamanını ve tam olarak büyüklüğünü kesin olarak söyleyemiyoruz. Ancak bunun ihtimalini söylüyoruz. Yani Türkiye deprem bölgeleri haritasına baktığımız da gördüğümüz kırmızı bölgeler diyor ki 'burada yaşıyorsanız depreme hazır olacaksınız.' Nedir bunlar? Kuzey Anadolu fayının çevresindeki bölgeler, doğu Anadolu bölgesinin çevresindeki bölgeler, Marmara'nın hemen hemen tümü ve Ege bölgesinin batı tarafı, özellikle kıyılara yakın bölgeler. Bunlar birinci derece deprem bölgeleri."