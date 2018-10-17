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Marmarabirlik zeytin alım fiyatları açıklandı

- Marmarabirlik sofralık zeytinde taban fiyatı 4,80 lira, yağlık zeytinde ise 3,25 lira olarak belirledi - Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: - "(Dışarıdan zeytinyağı gelecek) şeklindeki söylentilerin hiçbir dayanağı yoktur. Marmarabirlik olarak yüksek miktarda zeytinyağı ihtiyacımız var. 3 bin ton zeytinyağı almayı planlıyoruz"

Marmarabirlik zeytin alım fiyatları açıklandı
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BURSA (AA) - Marmarabirlik'in sofralık ve yağlık zeytin alım fiyatları açıklandı.

Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ürün alımlarında ortalama yüzde 10 artış yapıldı. Sofralık zeytinde tavan fiyat 12,60 lira, taban fiyat 4,80 lira, yağlık zeytinde ise 3,25 lira olarak belirlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, üreticilerinden gelen taleplere her zaman olumlu yaklaştıklarını, üreticiyi mağdur edecek hiçbir eylemde bulunmadıklarını belirtti.

Zor bir dönemden geçildiğini bu dönemde ortaklardan beklentilerinin kooperatiflerine sahip çıkmaları olduğunu bildiren Asa, "Her zaman 'Kooperatif bizim.' denilmektedir. Kooperatif sizin ise zor günde sizin yanınızda olan kooperatifinize destek verme sırası da ortaklarımızdadır. İşte bu yıl, o yıl." ifadesini kullandı.

- "Yağlık zeytin fiyatlarını aşağı çekmek isteyen bir lobi var"

Zeytinyağı fiyatlarının düşeceği yönünde bir algı yaratıldığını belirten Asa, şunları kaydetti:

"Yurt dışından zeytinyağı ithal edileceği dedikodusu yayılarak, yağlık zeytin fiyatlarını aşağı çekmek ve üreticiden yağlık zeytini ucuza kapatmak isteyen bir lobi var. Yüzde 32'ler seviyesinde gümrük vergisi ödenmeden zeytinyağı ithalatı asla yapılamaz, üreticimiz bunu çok iyi bilsin. Zeytinyağı ithalatı yapılabilmesi için Dahilde İşleme Rejimi kapsamında düzenleme gerekmektedir. Dolayısıyla 'Dışarıdan zeytinyağı gelecek' şeklindeki söylentilerin hiçbir dayanağı yoktur. Marmarabirlik olarak yüksek miktarda zeytinyağı ihtiyacımız var. Bu kapsamda 3 bin ton zeytinyağı almayı planlıyoruz. Yağlık fiyatımız 3,25 liradır. Yağlık alımlarımızda gerekirse günün piyasa koşullarına göre fiyat artırılacaktır."

Marmarabirlik tarafından daha önce 52 bin ton ürün alınacağı açıklanmış, bölge rekoltesi, rekolte beyanları ve depo kapasiteleri göz önünde bulundurularak kooperatiflerin alacağı miktarlar belirlenmişti. Ayrıca ürün alımlarına ilişkin usul ve esasların, kooperatif yönetim kurullarının yetkisine bırakıldığı ifade edilmişti.

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BursaMarmarabirlikZeytin
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