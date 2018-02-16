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Marmarabirlikten Afrin'e bir tır zeytin

- 200 gramlık ambalajlardan oluşan 3 bin zeytin kolisi, üzerinde "Zeytin toplayan eller, Mehmetçik için semada. Dualarımızla, gönlümüzle Mehmetçik'in yanındayız" yazılı afiş bulunan tırla bölgeye uğurlandı - Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa: - "Askerimizin ayağına taş değmesin diye şanlı Türk ordusu için zeytin toplayan eller semada, yürekler teyakkuzdadır. Allah, Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun. Biz, 32 bin ortağımız ve 8 kooperatifimizle birlikte dualarımız ve bütün kalbimizle şanlı ordumuzun yanındayız"

Marmarabirlikten Afrin'e bir tır zeytin

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Afrin'deki Türk askerine bir tır zeytin gönderdi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu ve çalışanları, 200 gramlık ambalajlardan oluşan 3 bin zeytin kolisini, üzerinde "Zeytin toplayan eller, Mehmetçik için semada. Dualarımızla, gönlümüzle Mehmetçik'in yanındayız" yazılı afiş bulunan tırla bölgeye uğurladı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, barışın ve huzurun kalıcı olarak tesisi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na 32 bin zeytin üreticisi ortağın dualarıyla destek verdiğini belirtti.

"Vatan toprağını koruyan Mehmetçik'e bu toprağın mahsulü helal olsun" diyen Asa, kahraman Mehmetçiğin kumanyasına zeytin göndermekten gurur duyduklarını ifade etti.

Büyük zaferlerin birlik ve beraberlik duygusuyla kazanıldığını aktaran Asa, şunları kaydetti:

"Bugün, geçmişte olduğu gibi birbirimize sarılarak, birlik olarak terörü ve teröre destek veren emperyalist güçleri bozguna uğratacağız. Bölgede huzur ve istikrar sağlandıkça terör örgütleri, hain emellerini gerçekleştiremeyecek, emperyalist güçlerin kirli tezgahları hezimete uğrayacaktır. Gücünü bu topraklardan, rızkını birlik ve beraberlikten alan bir üretici kuruluşu olarak dileğimiz, kahraman askerlerimizin zafer kazanarak vatana sağ salim dönmeleridir. Askerimizin ayağına taş değmesin diye şanlı Türk ordusu için zeytin toplayan eller semada, yürekler teyakkuzdadır. Allah, Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun. Biz, 32 bin ortağımız ve 8 kooperatifimizle birlikte dualarımız ve bütün kalbimizle şanlı ordumuzun yanındayız"

Asa, geçen ay Savunma Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Türk Silah Kuvvetlerine zeytin ve zeytinyağı tedariki için hazırlıkların sürdüğünü de vurgulayarak, "Mart ayında gerçekleştireceğimiz ilk sevkıyatla, sevgi ve emekle hazırlanan zeytinlerin askerimizin kumanyasına girecek olması da bizleri ayrıca onurlandırmaktadır." ifadesini kullandı.

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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri BirliğiMarmarabirlikZeytin Dalı Harekatı
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