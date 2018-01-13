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Marmara'da balık avına "poyraz" engeli

- Kentteki balıkçılar kuvvetli poyraz nedeniyle denize açılamıyor

Marmara'da balık avına

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde avcılık yapan balıkçılar, şiddetli rüzgar nedeniyle 2 gündür denize açılamıyor.

Gırgır teknelerini kentteki balıkçı barınağına bağlayan balıkçılar, onarım ve tamirat işleri için mesai harcıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde poyrazın etkili olduğunu söyledi.

Pehlivanoğlu, poyraz nedeniyle balıkçıların 2 gündür avlanmaya çıkamadıklarını belirterek, "Balıkçılar sezona bereketli başladı ama daha sonra biraz durgunluk oldu. Balıkçılar şu anda olumsuz hava şartları nedeniyle teknelerini barınağa bağladı. Havanın normale dönmesiyle balıkçılar avlanmak için denize açılacak." dedi.

Balıkçı İsmet Gül de denizde daha etkili olan rüzgarın azaltmasını beklediklerini ifade etti.

Gül, "Hava sert olduğu için bir gün daha bekleyeceğiz. Bu arada tamirat işlerine devam edeceğiz." diye konuştu.

Balıkçı Hasan Deniz ise poyraz nedeniyle balıkçı barınağında beklediklerini, havanın normale dönmesiyle tekrar ağ atmak için denize açılacaklarını kaydetti.

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BalıkçıEngelMarmaraPoyrazTekirdağ
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