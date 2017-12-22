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Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli

BALIKESİR (AA) - Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.İDO'dan alınan bilgiye göre, 16.00'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 18.45'teki Bostancı-Yenikapı-Bandırma...

Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli

BALIKESİR (AA) - Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO'dan alınan bilgiye göre, 16.00'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 18.45'teki Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilmeyecek.

Sabah 10.15'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 12.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri de iptal edilmişti.

Öte yandan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı.

Bandırma limanına gelen büyük tonajlı yük gemileri de römorkörler yardımıyla yanaştırılıyor.



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BalıkesirBandırmaMarmara Da Fırtına
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