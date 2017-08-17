"Marmara'nın incisi" Çınarcık'a gurbetçi ilgisi

YALOVA (AA) - YUNUS OZAN SÖYLER - "Marmara'nın incisi" olarak adlandırılan, önemli turizm merkezlerinden Yalova'nın Çınarcık ilçesine, gurbetçiler yoğun ilgi gösteriyor.

İstanbul, Bursa ve Kocaeli'ye yakınlığı dolayısıyla hafta sonları da günübirlikçilerin ilgisinin sürdüğü Çınarcık'ta otel, pansiyon ve günübirlik kiralık dairelerde doluluk oranı yüzde 90 seviyelerine ulaşıyor.

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede Ramazan Bayramı'ndan bu yana doluluk oranının yüksek seyrettiğini, özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri ilçede büyük bir yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Kurt, özellikle gurbetçilerin bölgeyi tercih ettiğini vurgulayarak, "Temmuz ve ağustos aylarında özellikle gurbetçi aileler Çınarcık'ı çok tercih ediyor. Nüfus yapımız şu anda ortalama 300 bin civarında, şunu şöyle de ayırmak istiyorum. Çınarcık ilçemizde 50 bin konut var. 50 bin konut dediğimizde özellikle ikinci konutları Çınarcık'ta oluyor. Fransa'dan, Almanya'dan, Belçika'dan özellikle yazlıkçı vatandaşlarımız tatillerini burada geçiriyorlar." diye konuştu.

- "Marmara'nın en temiz denizine sahip"

Marmara'nın en temiz denizinin Çınarcık'ta olduğunu dile getiren Kurt, "Mavi Bayrağımız yenilendi. 'Halen Çınarcık ilçesi Marmara'nın en temiz denizine sahip' iddiasına devam ediyorum. Özellikle arıtmamız çok yoğun çalışıyor. Denizimizde her hafta tahliller yapılıyor. Vatandaşlarımız çok bilinçli, bunları çok ciddi takip ediyorlar ve denizimizi çok ciddi anlamda kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Çınarcık'ın nüfusunun her geçen gün arttığını gözlemliyoruz"

Kurt, Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle ilçe nüfusunun önemli oranda artacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çınarcık yine 400 bin seviyelerine çıkacak. Burada insanların huzurlu, mutlu olmasını, tatillerini güzel geçirmelerini istiyoruz. Elimizden geldiğince belediyecilik hizmetlerini sunuyoruz. Vatandaşlarımızın yüzü gülüyor. Benim bir sloganım var, her zaman da söylüyorum, 'Terk edilen değil, tercih edilen Çınarcık' için el ele diyoruz. Burasının doluluk oranı da vatandaşlarımızın memnun olduğunu gösteriyor. Çınarcık'ın nüfusunun her geçen gün arttığını gözlemliyoruz."

- "Bayram hazırlıklarımızı yaptık"

İlçede turizm işletmeciliği yapan Ergün Arslan da özellikle hafta sonları ciddi bir yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Arslan, şunları dile getirdi:

"Genelde cuma, cumartesi ve pazar günleri yoğunluk yaşıyoruz. Diğer günlerde normal orta dereceli geçiyor. Denizimiz çok güzel, pırıl pırıl, yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa'dan misafirler geliyor. İstanbul'a yakın olduğu için de plajlarımız gayet güzel geçiyor. Bayram hazırlıklarımızı yaptık. Bayağı yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Gelen misafirlerimize daha iyi hizmet verebilmek için elimizden gelen her şeyi yapağız."

- Gurbetçiler memnun

Almanya'da 42 yıldır yaşayan Nihat Yılmaz, 4 senedir tatil için Çınarcık'ı tercih ettiğini belirterek, "Denizi ve havası çok güzel, insanları cana yakın, sanki bir aile gibiyiz. Çınarcık'tan her tarafa rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz." dedi.

Nihat Yılmaz'ın eşi Sema Yılmaz da "Çok memnunuz, Antalya'ya da gitmişliğimiz var. Türkiye'nin her yeri çok güzel ama Çınarcık bizi bağlıyor. Alıştık buraya, buradan ayrılamıyoruz. Bütün Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza da çağrı yapıyoruz, gelsinler buraları görsünler buradan vazgeçemeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'da doğan Kenan Acar da ailesiyle baba ocağı Çınarcık'ın Teşvikiye beldesine tatile geldiğini söyledi.

Acar, "Burası benim köyüm. Süper bir yer, buranın denizi çok güzel, şelalesi çok güzel. Ailem de Fransız, burayı merak ettiler. İlk defa 4 yıl önce getirmiştim, çok beğendiler. Ev bile istiyorlar buradan." diye konuştu.