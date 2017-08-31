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Marmaris'e gelen tatilcileri Vali karşıladı

- Muğla Valisi Civelek, Marmaris'e 18 kilometre uzaklıktaki jandarma kontrol noktasını ziyaret etti - Tatilcilere uygulama noktasına hayırlı yolculuk ve iyi bayramlar dileyen Civelek, "Frene değil, kurala güven" sloganıyla trafikte dikkatli olmalarını istedi

Marmaris'e gelen tatilcileri Vali karşıladı

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Esengül Civelek, Menteşe-Marmaris karayolunun 32'nci kilometresinde jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek, bayram tatiline gelen sürücülere iyi bayramlar diledi ve güvenli sürüş uyarısında bulundu.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, ilçe emniyet ve jandarma komutanları ile uygulama noktasına gelen Civelek, burada görev yapan jandarma ve polislerle görüştü.

Vali Civelek, uygulama noktasında durdurulan tatilcilerin bayramını kutladı. Araç sürücülerine hayırlı yolculuklar temennisinde bulunan Civelek, "Frene değil, kurala güven" sloganını söyleyerek güvenli sürüş uyarısında bulundu.

Güvenlik kuvvetleri ile birlikte bayram boyunca uygulama noktalarını ziyaret edeceğini belirten Vali Civelek, sürücülerin ve tatilcilerin güvenliği için bayram boyunca tüm ekiplerin görevinin başında olduğunu kaydetti.

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