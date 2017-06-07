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Marmaris'te deniz dibi temizliği

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polis, AKUT ve gönüllü dalgıçlar deniz dibinde temizlik yaptı

Marmaris'te deniz dibi temizliği

MUĞLA (AA) - Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te, polis, AKUT üyeleri ve gönüllü dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği yapıldı.

Marmaris Belediyesince "Bahar Temizliği, Temizlik Hareketi" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Saman İskelesi Parkı'nda devam etti. Etkinlik çerçevesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Deniz Ticaret Odası, AKUT üyesi ve gönüllü dalgıçlar, 2 saat boyunca Saman İskelesi Parkı'nda deniz dibi temizliği yaptı.

Denizden, cam ve plastik atıklar ile büyük kısmı otomobil lastiği olan 200 kilograma yakın atık malzeme çıkarıldı. Otomobil lastikleri denizden vinç yardımıyla çıkarıldı. Atıklar bir süre parkta sergilendi.

Temizlik çalışmasını yerli ve yabancı tatilciler de ilgiyle izledi. Denizden çıkarılan malzemeler öğrencilere gösterildi ve atıkların doğada yok olma süreci anlatıldı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Sorumlusu Barış Ünlü, daha temiz bir Marmaris için birliktelik oluşturduklarını, Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Deniz Ticaret Odası, AKUT ve gönüllü dalgıçların desteği ile deniz dibi temizliği yaptıklarını söyledi.

Temizliğe 8 dalgıcın katıldığını belirten Ünlü, "İlerleyen günlerde daha fazla sayıda dalgıçla başka bölgelerimizde deniz dibi temizliği yapacağız." dedi.

Ünlü, amaçlarının farkındalık yaratırken insanları bilinçlendirmek olduğunu belirterek, "Sadece karada değil deniz dibinde görünmeyen çöpleri ortaya çıkartıp insanları biraz olsun bilgilendirmek istiyoruz. Çalışmaları öğrencilerimiz de izliyor. Denizin dibinden çıkan bu görüntüyü öğrencilere gösterebilmek ve onları bilinçlendirmek önemli." diye konuştu.

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