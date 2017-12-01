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Marmaris'te İngiliz çiftin bebeğinin rehin tutulduğu iddiası

- Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Mutlu: - "Biz vakanın prematüre yoğun bakımı olan ileri teknik yapabilecek bir hastaneye sevkini 112'den talep ettik. 112 de Denizli’de teknik altyapısı uygun bir özel hastane ayarladı. Anne karnında bebeğin ambulansla sevkini sağladık, herhangi bir şekilde hastanemizde dünyaya gelmesi söz konu değildir"

Marmaris'te İngiliz çiftin bebeğinin rehin tutulduğu iddiası

MUĞLA (AA) - Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Mutlu Arıcı, İngiliz çiftin ödeme yapamadıkları için bebeklerinin üç ay rehin tutulduğu iddialarına ilişkin, "Bebeğin hastanemizde dünyaya gelmesi söz konu değildir." dedi.

Arıcı, düzenlediği basın toplantısında, İngiliz çift Adale Theresa Blake ve Brandon Ward'ın, İngiliz Daily Mail gazetesine verdikleri demeçte, Marmaris'te erken doğumla çocukları dünyaya geldiğini, hastane yönetiminin, borcu ödemedikleri gerekçesiyle bebeklerini 3 ay kendilerine göstermeyip rehin tutulduğunu, pasaportlarına el konulduğunu, olayı polise bildirdikten sonra ülkelerine dönebildiklerini iddia ettiğini belirtti.

Bebeğin Marmaris'te dünyaya gelmediğini, anne karnında Denizli'de özel bir hastaneye sevk edildiğini ifade eden Arıcı, anne Adele Theresa Blake'nin 29 Haziran'da acil servise geldiğini ifade etti.

Arıcı, "Anne karnında 29 haftalık bir bebek. Bizim prematüre yoğun bakım şartlarımız yok. Biz vakanın prematüre yoğun bakımı olan ileri teknik yapabilecek bir hastaneye sevkini 112'den talep ettik. 112 de Denizli'de teknik altyapısı uygun bir özel hastane ayarladı. Anne karnında bebeğin ambulansla sevkini sağladık. Herhangi bir şekilde hastanemizde dünyaya gelmesi söz konu değildir." diye konuştu.

- "Pasaportuna el koyma gibi bir durum söz konusu olamaz"

Hastane olarak yabancı hasta ünitelerinin bulunduğunu ve çok sayıda yabancı hastaya hizmet verdiklerini vurgulayan Arıcı, hastanelerinde tüm devlet hastanelerinde olduğu gibi hiçbir şekilde önceliklerinin para olmadığını aktardı.

Hasta yabancı da olsa her zaman önceliklerinin sağlık olduğunu bildiren Arıcı, "Hiçbir şekilde pasaportuna el koyma gibi bir durum söz konu dahi olamaz. Biz hastanın sağlığını tamamlarız. Parası olmadığı zamanlarda hukuki süreç başlar. Yazışmalarımızı da İl Sağlık Müdürlüğü ve bakanlığımız kanalıyla gerçekleştiririz." ifadesini kullandı.

Başhekim Arıcı, hastanın acil servise geliş ve gidişleriyle ilgili detay raporlarını da basınla paylaşarak, hastadan Denizli'ye sevk de dahil olmak üzere Marmaris'te sağlık hizmeti için bin 776 lira alındığını kaydetti.

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