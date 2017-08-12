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Marmaris'te plastik bot kazası

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde plastik botun kaza anı cep telefonuyla kaydedildi

Marmaris'te plastik bot kazası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde gaz kolu takılı kalan ve kaptanı denize düşen plastik botun kaza anı turistler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, yatların uğrak mekanı olan Selimiye Mahallesi'nde bir kaptan, yabancı bayraklı bir motoryatı, plastik botuyla karaya çıkarmak istedi. Gaz kolu takılan botun kaptanı denize düştü. Kaptansız bot denizde daireler çizerek bir otelin iskelesine çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmadı. İskeleye çarpan bot için Marmaris Liman Başkanlığına bildirimde bulunuldu.

Plastik botun denizde kaptansız turları ve iskeleye çarpma anlarını cep telefonuyla kaydeden turistler, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.


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MarmarisMuğlaPlastik Bıtun KazasıSelimiye
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