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Marmaris'te restoran yangını

- Turistlerin İskoçya-İngiltere maçını izlediği sırada çıkan yangında restoran kullanılamaz hale geldi, bitişiğindeki restoranda büyük hasar oluştu

Marmaris'te restoran yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistlerin bulunduğu restoran, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi, bitişiğindeki restoranda büyük hasar oluştu.

Siteler Mahallesi 199 Sokak'taki restoranda turistlerin İskoçya-İngiltere futbol maçını izlediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle restoran ve bulunduğu bina tahliye edildi. Kısa sürede büyüyen alevler ve duman, restoranın bulunduğu binayı sararak bitişikteki restorana da sıçradı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında turistlerin maç izlediği restoran kullanılamaz hale geldi, bitişiğindeki restoranda ise ağır hasar oluştu.

Yangın sırasında başından hafif yaralanan barmene 112 Acil Servis ekibince olay yerinde müdahale edildi.

Görgü şahitleri, yangının İskoçya'nın attığı gole sevinen turistlerin meşale yakması nedeniyle çıktığını öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
İskoçya-İngiltereMarmarisRestoran Yangını
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