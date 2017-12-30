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MAS-ICNA Kongresi sürüyor

- Kongre dolayısıyla Chicago'da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Amerikalı Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geldi

MAS-ICNA Kongresi sürüyor

CHICAGO (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, bu yıl 16'ncısı düzenlenen MAS-ICNA Kongresi için bulunduğu Chicago'da Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Kongre ve fuar merkezi McCormick Place'de cuma namazını kılan Eker, daha sonra Cumhurbaşkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), TRT World, AK Parti ve Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (Turkish American National Steering Committee - TASC) aynı merkezdeki stantlarını ziyaret etti.

Eker, Amerikalı Müslüman örgütlerinin çatı kuruluşlarınca düzenlenen MAS-ICNA Kongresi'ne katılanlara baklava ikramında bulundu.

"Erdoğan'ı seviyoruz" pankartı taşıyan Mısırlı Mahmud Nur, Eker’le sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kahraman olduğunu söyledi.

Indiana eyaletindeki Purdue Üniversitesinde doktora yaptığını belirten Nur, Erdoğan'ın, ülkesinde Muhammed Mursi hükümetine karşı 2013 yılında gerçekleştirilen darbede Mısır halkının yanında durduğunu anlattı.

Nur, "Erdoğan, İslam dünyasının sorunlarıyla, Arap ülkelerinin sorunları ile Arap liderlerden daha çok ilgileniyor." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini ilk andan itibaren sosyal medyadan izlediğini ve Türkiye için dua ettiğini dile getiren Nur, "Türk halkının bu darbe girişiminin üstesinden geleceğine zaten inanıyordum. Hamdolsun ki öyle oldu." görüşünü paylaştı.

- Eker, Müslüman toplum liderleriyle bir araya geldi

Eker, kongre kapsamında Amerikalı Müslüman kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Basına kapalı toplantıda Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Chicago Başkonsolosu Umut Acar da hazır bulundu.

Eker'in kongrenin akşamki oturumunda konuşma yapacağı, oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönderdiği video mesajın katılımcılara iletileceği öğrenildi.

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ABDAK Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi EkerChicagoMAS-ICNA Kongresi
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