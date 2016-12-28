MAS-ICNA Kongresine Türkiye'den geniş katılım

CHICAGO (AA) - MUSTAFA KELEŞ / ERTUĞRUL CİNGİL - Türkiye, Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası'nın (ICNA) ABD’nin Chicago kentinde düzenlediği kongrede başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere çok sayıda kuruluşla temsil ediliyor.

ABD’deki Müslüman sivil toplum örgütlerinin en büyük çatı organizasyonlarından ICNA ve MAS, bu yıl "Amerikalı Müslümanların İslami Sorumlulukları ve Sivil Yükümlülükleri" temasıyla düzenlediği kongrede binlerce Müslümanı bir araya getirdi.

Türkiye, bu yıl 15'incisi düzenlenen kongrede Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Anadolu Ajansı, TRT World, TÜRKEN, MÜSİAD, Amerika Diyanet Merkezi, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) gibi kurumlarla temsil edildi.

McCormick Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrenin sponsorları arasında Türk Hava Yolları (THY) ve Zakat Vakfı yer alıyor.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, kongrenin önemi ve Türkiye'nin kongredeki temsili konusunda AA'ya yaptığı açıklamada MAS-ICNA Kongresi'nin Batı ve Orta Amerika'daki Müslüman toplumunun en büyük toplantısı olduğunu ve etkinliği 20-25 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Kongrede Türkiye'nin üst düzeyde temsil edildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın katıldığını hatırlatan Kılıç, Türkiye'ye ve Erdoğan'a yönelik ciddi bir teveccüh olduğunu belirterek, "Müslüman Amerikalılarla Türkiye arasında giderek güçlenen yeni bir köprü kuruluyor." dedi.

Kongrede Türk kuruluşların açtığı stantların ilgi gördüğünü ifade eden Kılıç, gelecek yıl Türkiye'nin özellikle insani yardım kuruluşlarıyla daha geniş bir katılım sağlaması gerektiğini söyledi.

- "FETÖ ile daha fazla mücadele etmeliler"

Büyükelçi Kılıç, kongrede FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini anlatan çeşitli etkinliklerin de düzenlendiğine dikkati çekerek Türkiye'nin "neden bu hain saldırılarla karşılaştığının" tüm dünyaya anlatılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kılıç, "Eğer biz Filistin meselesinde, Suriye'de, Somali'de, Irak'ta, Myanmar'daki gelişmelere gözümüzü kapatmış olsaydık Türkiye Cumhuriyeti devleti de, sayın Cumhurbaşkanımız da Amerika'da ve Batı'da bu kadar büyük bir saldırı altında olmazdı. Biz son derece prensipli, şerefli bir duruş sergiliyoruz." diye konuştu.

FETÖ'yle mücadeleye de değinen Kılıç, "Bu konuda Amerikan Müslüman toplumunun biraz daha etkili bir tavır içinde olması gerekiyor. Amerikalı Müslümanların 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki çevrelerle arasına daha fazla mesafe koyması ve onlarla daha ciddi bir mücadele içinde olması gerekiyor." dedi.

- "Anadolu Müslümanlarının daha fazla görünür olması gerekir"

Kongrede stant açan Amerika Diyanet Merkezinin Başkanı Yaşar Çolak da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 milyondan fazla Müslümanın yaşadığı ABD'de bu tür büyük kongrelerde Müslüman toplumunun sorunlarının tartışılmasının önemli olduğunu söyledi.

Amerika Diyanet Merkezinin de ABD'deki dini hayata önemli katkılar yaptığını ve farklı kesimlerden Müslümanları buluşturduğunu anlatan Çolak, "MAS-ICNA Kongresi gibi Müslüman toplumunun bir araya geldiği organizasyonlarda Anadolu Müslümanlarının çok daha görünür olması gerekir." dedi.

Amerikalı Müslümanların Türkiye'den gelen kuruluşların Kongre'ye yoğun katılımından çok memnun olduğunu ifade eden Çolak, Türkiye'nin demokrasisi ve ekonomisi ile İslam dünyasının yükselen yıldızı olmasının Amerikalı Müslümanlar tarafından ilgiyle karşılandığını dile getirdi.

Merkezi ABD'de bulunan Zakat Vakfı Direktörü Halil Demir de Kongre'de açılan stantta AA'ya yaptığı açıklamada, 2001'den bu yana ABD'de yardım faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.

Hem Müslüman hem de gayrimüslimlere yardım sunduklarını anlatan Demir, kendilerine Müslümanların yanı sıra diğer dini inanışlardan kişilerin de bağış yaptığını kaydetti.

ABD halkının çeşitli kurum ve kuruluşlara yardım için yıllık 400 milyar dolar verdiğini anlatan Demir, bu yardımların Müslümanların eliyle ulaştırılmasını istediklerini ve bu amaçla faaliyet yürüttüklerini ifade etti.

Türkiye'nin son birkaç yılda yardım faaliyetlerinde gösterdiği başarının Türkiye doğumlu olmaları dolayısıyla kendi faaliyetlerine de olumlu katkı sağladığını belirten Demir, Türkiye'nin İslam dünyasında etkinliğinin artırmasının Amerikalı Müslümanlar arasında da sevinçle karşılandığını söyledi.

Fuarda stant açan kurumlardan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş da AA'ya yaptığı açıklamada, Kongre vesilesiyle dünyanın birçok köşesinden gelen Müslümanlarla iletişime geçme imkanı bulduklarını belirtti.

TİKA'nın faaliyetlerini katılımcılarla paylaştıklarını anlatan Kolabaş, Somalili, Etiyopyalı, Suriyeli Müslümanların Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük sevgileri olduğunu söyledi.

Çok sayıda Amerikalı Müslümanın TİKA'nın faaliyetleri konusunda bilgi aldığını ve özellikle ABD'ye göç ettikleri anavatanlarındaki faaliyetleri merak ettiklerini belirten Kolabaş, Suriye ve Somali kökenli Amerikalı Müslümanların yardımlar dolayısıyla özellikle teşekkür ettiğini ifade etti.

MAS-ICNA Kongresi, bugün sona erecek.