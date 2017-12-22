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Masa örtüsünden uyuşturucu çıktı

- Bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda, masa örtülerinin iç kısımlarına emdirme yöntemiyle zulalanmış 19 kilo 480 gram afyon sakızı ele geçirildi

Masa örtüsünden uyuşturucu çıktı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanmış masa örtülerinin iç kısmına emdirilmiş halde sıvı afyon sakızı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına uyuşturucu madde gönderileceği ihbarı üzerine, bir kargo şirketine operasyon düzenledi.

Aramada, Avustralya'ya gönderilmek üzere paketlenen 13 masa örtüsünün iç kısımlarına emdirme yöntemiyle zulalanmış 19 kilo 480 gram afyon sakızı bulundu.

Polis ekiplerinin, kargo paketini firmaya veren şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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Afyon SakızıIstanbul Emniyet MüdürlüğüNarkotik Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüUyuşturucu
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