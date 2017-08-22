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Maskeli gaspçılar yakalandı

- Büyükçekmece ile Beylikdüzü'nde market ve sigara dağıtım aracından gasp yaptıkları iddia edilen biri kadın 5 kişi gözaltına alındı

Maskeli gaspçılar yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, market ve sigara dağıtım aracından maskeli ve silahlı olarak gasp yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bir marketten bin 300 lira ve 100 paket sigara ile Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde sigara dağıtım aracından 35 bin lira değerindeki 2 bin 460 paket sigara ve 130 lira gasbeden silahlı ve maskeli kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polisler, 2 gasp olayında da şüphelilerin aynı plakalı araçla kaçtıklarını tespit etti. Ekiplerin Büyükçekmece'de düzenlediği operasyonda, gasp olaylarında kullanılan araç ele geçirilirken, içinde bulunan Anıl A. (32) ve Cansu S. (27) yakalandı.

Güngören'de bir adrese düzenlenen operasyonda da gasp olaylarına karıştıkları öne sürülen Yusuf D. (30), Birkan K. (19) ve Hikmet A. (26) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, olaylarda kullanılan elbiseler, maskeler, pompalı tüfek ve 2 bin 460 paket sigara bulundu.

Bu arada, şüphelilerin sigara dağıtım aracından gasp yaptıkları anlar araçtaki güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, şüphelilerin içinde bulunduğu siyah minibüsün sigara dağıtım aracının yanına geldiği, minibüsten inen maskeli bir kişinin pompalı tüfeği sigara dağıtım görevlisine doğrulttuğu, elinde bıçak olan diğer maskeli şüphelinin de araçtaki sigaraları aldığı görülüyor.

Emniyette işlemleri tamamlanan biri kadın 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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