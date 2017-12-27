Maslak'taki motosiklet kazası

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de, motosikletle işe giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden motokurye toprağa verildi.
Ayazağa Mahallesi'nde dün motosikletle işe giderken kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden Engin Kömürcü için (32) Ayazağa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Çok sayıda motokuryenin katıldığı cenaze töreninde, Kömürcü'nün ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Kömürcü'nün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende Kömürcü'nün ağabeyi Hakan ile kardeşi gözyaşlarını tutamadı.
Bir restoranda motokurye olarak çalışan Engin Kömürcü, dün sabah saatlerinde 39 BF 249 plakalı motosikletiyle işe giderken, Ayazağa Mahallesi'nde, Zekeriya Göden (30) idaresindeki 34 ZK 6339 plakalı kamyonetin altında kaldıktan sonra yaklaşık 15 metre sürüklenerek hayatını kaybetmişti.