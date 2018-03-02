Mastercard Adana Toplu Taşıma Projesi

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kentkart iş birliğiyle, Adana'da toplu ulaşımda kullanım amacıyla hayata geçirilecek Temassız Mastercard uygulamasının tanıtı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ulaşımda konforu ve kaliteyi artırmak amacıyla yeni uygulamaları hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kentte halen elle para toplayan dolmuşçu esnafının bulunduğunu ve bu konuda direndiklerini vurgulayan Sözlü, "Bu konuda direnen arkadaşlar direnmesinler. Buradan ilan ediyorum, 15 Mart'a kadar kim bu işlem için zeminini oluşturmazsa ulaştırma ve zabıta daire başkanlarına buradan talimat veriyorum, bütün araçları trafikten men edin. 65 yaş üstü ücretsiz hak tanınan vatandaşların, bazen kendini bilmezler tarafından karşılaştığı hoş olmayan durumlar da bu uygulamayla bitecek. Toplu ulaşım esnafının da ne kadar dirense de uygulamadan memnun olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan da dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasının büyükşehirlerde yaşandığını ve şehir yaşamının zamanın büyük bir bölümünü insandan çaldığını dile getirdi.

Hızlı tempo içerisinde teknolojinin "yardımcı" fonksiyonunun ön plana çıktığını vurgulayan Çağlayan, "Bu hızlı tempo içerisinde hayatımızı kolaylaştıran çözümler istiyoruz. Adana'da bunun ilk adımını atıyoruz. Şehir halkı ceplerinde bir şehir kartı aramaksızın artık maaşlarının yattığı temassız banka kartlarını, kredi kartlarını hatta bankalarının desteklediği mobil telefonlarını kullanarak, otobüse, minibüse ve metroya binebilecekler." diye konuştu.

Kentkart Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Burak Peksoy da kent içi ulaşımın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmaya devam ettiklerini, 14 ülkede 40'ın üzerinde operasyonlarının bulunduğunu kaydetti.