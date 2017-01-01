İSTANBUL (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Darülaceze Buluşmaları kapsamında iş adamları ile bir araya gelen Müezzinoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Müezzionoğlu, yeni yılın ilk saatlerinde insanlık dışı terör eylemi sonucu bir kısmı yabancı uyruklu 39 kişinin öldüğünü kaydederek, "Ailelerinin acılarını paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.



Terörü lanetlediğini ve kınadığını ifade eden Müezzinoğlu, şunları söyledi:



"Hiçbir insani değerle bağdaşmayacak bu tür eylemler esasında insanlık suçu olarak değerlendiriliyor ama ne yazık ki bu terör eylemlerine karşı medeni dünyanın duruşunu da insan vicdanı tekrar tekrar sorguluyor. Bugün Türkiye'mizde veya dünyanın değişik coğrafyalarında yaşanan terör eylemlerine baktığımızda, esasında çok farklı hesapların sonucu insanların katledilmesiyle hele hele masum insanların katledilmesiyle insanlık vicdanı katlediliyor, insanlık katlediliyor.



"Terör eylemlerini organize edenler bu gücü bundan sonra kendilerinde bulamayacaklardır"

Türkiye'deki terör eylemlerine baktığımızda da yine farklı argümanlarla, farklı figürlerle, farklı noktalarla ama perdenin arkasını analiz ettiğimizde esasında hesabın net olduğunu, bu millet üzerine olduğunu, bu ülke üzerine olduğunu, bu devlet üzerine olduğunu gördüğümüz olayları yaşıyoruz. Bu farklı noktalardan farklı muhataplarla ve farklı argümanlarla yapılan bu terör eylemlerinin esasında perde arkasındaki organizasyonunun milletin kaderiyle ilgili olduğunu, bu ülkenin geleceğiyle ilgili olduğunu okuyan bir milletimiz var. Bunun üstesinden gelecek bir dirayetimiz var. İnşallah birlik ve beraberlik içinde bu hain eylemlerin üstesinden geleceğiz, bu hain terör eylemlerini organize edenler de bu gücü umut ederim ki bundan sonra kendilerinde bulamayacaklardır."



"Dünyanın çok daha güçlü sahip çıkması gerektiğine inanıyorum"

Darülaceze'nin Musevilerin, Hristiyanların, Müslümanların ibadet mekanlarıyla birlikte insani değerlerin bütün özelliklerini taşıyan bir kuruluş olduğuna değinen Müezzinoğlu, şöyle konuştu:



"İnsanlığın bu tür değerlere güçlü sahip çıkmasını, huzurlu ve güvenli yarınlara ancak bu tür değerleri birlikte güçlü sahiplenebilirsek büyüyebileceğimizi görmemiz lazım. Terör eylemlerini örgütleyenler de şunu bilmeliler ki yarın bu tür hadiseler onların da başına gelir, onların başına geldiğinde de bu millet yine 'Ah ne güzel oldu' demez. Orada da yine 'insanlık katliamı' deriz. Orada da yine vicdanımız acır ve kanar. Dolayısıyla merkeze insanı alan, insanı yaşatmayı, yüceltmeyi alan bir anlayışa, 'medeniyim' diyen dünyanın çok daha güçlü sahip çıkması gerektiğine inanıyorum. Bu olayda, eğlence mekanında kimseye herhangi bir yanlışı olmayan insanlara bu tür bir eylemin yapılmasını kınıyorum ve ders alması gerekenlerin de inşallah en iyi dersi alacaklarını ümit ediyorum."