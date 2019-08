“Matematik Eğitim Merkezleri” Türkiye’ye Geliyor!

2002 yılında kurulan ve dünya genelinde 1.000'den fazla bayiye hizmet veren, dünyanın en hızlı büyüyen franchise şirketi Mathnasium, şimdilerde ise Türkiye'ye özel Master Franchise vermek için çalışmalara başladı.



Matematiği anlamlı kılıyoruz! Sloganıyla yola çıkan Mathnasium, deneyimli matematik öğretmenleri, her öğrencinin gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış ve özelleştirilmiş öğrenme programları sunuyor. Özel olarak geliştirmiş oldukları “The Mathnasium Method ™ programı ile matematiği öğrenmeyi kolaylaştırıyor.



Yatırımcı profili:



İş kurma becerisine ve girişimci zekâsına sahip yatırımcılarla ilgileniyor.



Genel Merkez'den kapsamlı desteğin yanı sıra doğru iş ortağının kişisel yeniliklerini ve dehasını projeye entegre etmesi için büyük bir özgürlük sunuyor.



Yeni franchise geliştiricilerinin projeye katılım ve eğitim süreci, 15 yılı aşkın tecrübeyle özenle düzenlenmiştir.

Proje büyük bir sadakat ve bağlılık gerektirse de bu yolculuğun her bir adımı, franchise geliştirme ekibi tarafından desteklenecek ve teşvik edilecektir.



Eğitim:



Pazarlama, müşteri adayı yönetimi, eğitim ve müşteri ilişkileri yönetimi konularının yanı sıra özel müfredat programı, Mathnasium Method™ işleniyor.



Destek:



İşletmenizi sürdürmek ve büyütmek için işletme danışmanlığından yıllık kongrelere kadar ihtiyacınız olan tüm destek verilecektir. Pazarlama ve iş geliştirme ihtiyaçlarınızı desteklemek için merkezi destek ekibimiz hazır bulunuyor.



Başarının kanıtı:



Franchise Business Review'un 2018 anketi, franchising alan işletme memnuniyetinde %90'lık dilimde görülüyor. Forbes ve Entrepreneur, dünyanın piyasaya en hâkim franchise markalarının yanında ilk %10'a koymaya devam ediyor.

Müşteri memnuniyeti ve kalıcılığı oranı oldukça yüksek, alanlarında uzman personel, tecrübeli iş geliştirme, eğitim ve pazarlama desteğine sahibi. Bu tecrübe, son 8 yıldır her yıl çift haneli kâr artışıyla kendini kanıtlamıştır.



Ödüller:



Entrepreneur Magazine's 2019 Franchise 500'ün ilk %10'luk diliminde yer alıyor. Ve Forbes 2018 Best Franchises to Buy list'in 3. sırasında bulunuyor.