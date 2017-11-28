"Matrakçı Nasuh ve Menazilnamesi" konferansı

BURSA (AA) - Sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy, "Matrakçı Nasuh tam bir Rönesans adamı. Leonardo da Vinci gibi çok yönlü. Yazıyor, çiziyor, savaşıyor, spor yapıyor. Çok iyi bir aritmetikçi." dedi.

Genç-Memur Sen ve Uludağ Üniversitesi (UÜ) Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğunca "Matrakçı Nasuh ve Menazilnamesi" konulu konferans düzenlendi.

Prof. Dr. Atasoy, UÜ Mete Cengiz Konferans Salonu'ndaki konferansta, kitabını da kaleme aldığı ünlü minyatür sanatçısı Matrakçı Nasuh'u anlattı.

Matrakçı Nasuh ve eserlerini 1970'ten beri araştırdığını anlatan Atasoy, "Tam bir Rönesans adamı. Leonardo da Vinci gibi çok yönlü. Yazıyor, çiziyor, savaşıyor, spor yapıyor. Çok iyi bir aritmetikçi. Osmanlı sanatında çığır açan bir entelektüel. Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn'i çok önemli bir eser. İstanbul Üniversitesi kütüphanesinde bulunuyor. Minyatür tekniği bakımından da enteresan bir yazma." diye konuştu.

Matrakçı Nasuh'un "Mecmu-i Menazil" veya "Menazilname" olarak tanınan eserinde sefer sırasında yol üzerindeki önemli menzilleri, fethedilen kentleri, kale ve limanları anlatıp resmettiğini dile getiren Atasoy, şöyle devam etti:

"Bu resimler, topografik haritalar gibidir. Yapılar farklı bakış açılarından resmedilerek yan yana getirilmiştir. Kentler, kentler arasındaki yollarda yer alan bitki örtüsü, nehirler, hatta seyrek de olsa av hayvanları gözlemci bir anlayışla betimlenmiştir. İstanbul'dan başlayarak Anadolu, Batı İran ve Irak gidiş geliş güzergahında özellikle Eskişehir, Konya, Bitlis, Diyarbakır, Halep, Tebriz, Sultaniye ve Bağdat gibi kentlerin betimlemeleri dönemin görsel belgeleri niteliğindedir.''

Atasoy, "Menazilname"deki minyatürlerin çok fazla bilgiyle dolu olduğunu vurgulayarak, "Okumasını bilenler için 1534 tarihli bu eserde pek çok ipucu mevcut. Sefer güzergahındaki bütün şehirleri resimleyen Nasuh'un bu çalışması, kendisinden 100 yıl sonra gelen Evliya Çelebi'nin anlattıklarıyla da uyuşuyor. Adeta Evliya Çelebi yazmış, Matrakçı ise resimlemiş. Bu sebeple özellikle Bizans belgelerinden yola çıkılarak yapılan kimi oryantalist saldırılara karşı Menazilname pek çok açık cevap taşıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından çiçek takdim edilen Atasoy, eserlerini de imzaladı.