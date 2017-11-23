Mavera-i Ürdün Emirliği'nin kuruluşu, Hicaz Demiryolu'nda kutlandı

AMMAN (AA) - Ürdün'ün kurucu kralı Abdullah bin Hüseyin'in başkent Amman'da ilan ettiği Mavera-i Ürdün Emirliği'nin kuruluşunun yıl dönümü, Osmanlı Devleti'nin 1900-1908 yıllarında inşa ettirdiği Hicaz Demiryolları'nın tarihi treninde kutlandı.

Başkent Amman'ın merkezindeki Hicaz Demiryolu istasyonundan hareket eden tren, Kral Abdullah'ın 1921 yılında Mavera-i Ürdün Emirliği'nin kuruluşunu ilan ettiği, Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan Giza durağına kadar yolculuk yaptı.

Ürdün Hicaz Demiryolları Genel Müdürü Azmi Nalşek, yaklaşık bir asır önce Kral Abdullah'ın trenle Giza durağına geldiğini ve buradan Emirliğin kuruluşunu duyurduğunu söyledi.

Ürdün ile Türkiye ilişkilerine de değinen Nalşek, iki ülke arasındaki ortak koordinenin tarihi geçmişiyle birlikte devam ettiğini belirtti. Bu bağlamda Türkiye'nin Osmanlı döneminde inşa edilen bu tarihi mirası hala önemsediğini kaydeden Nalşek, trendeki ilk yolcuğun 23 Ağustos 1908 tarihinde yapıldığını, Şam'dan Medine'ye hacı ve umreci adaylarını taşıyan trenin 72 saatten daha az bir sürede yolculuğunu tamamladığını aktardı.

Nalşek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) da istasyonu turistik bir cazibe merkezi haline getirmek için 3 bin metrekarelik alana tarihi bir müze inşa ettiğini sözlerine ekledi.