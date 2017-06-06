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“Mavi Bayrak“ ödülleri sahiplerini buldu

- 2017 yılında Mavi Bayrak kazanan plaj, marina ve yatlar Ataköy Marina'da düzenlenen törenle ödüllerini aldı

“Mavi Bayrak“ ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) düzenlenen törende 2017 yılında Mavi Bayrak kazanan plaj, marina ve yatlar ödüllerini aldı.
Ataköy Marina'da düzenlenen törende Mavi Bayrak alan tesisler adına göndere mavi bayrak çekildi.
Törende konuşan TÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Ekipman, Mavi Bayrak programının uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda dünyada 46 ülkede uygulandığını anlattı.
Turizmin kalite belgesi olan Mavi Bayraklı tesislerin bu yıl da arttığına dikkati çeken Ekipman, şunları kaydetti:
"Vakıf olarak hedefimiz sürekli ileri gitmek. Mavi Bayrak ödülüne sahip olan plajın, denizin suyunun temizliği, plaj işletmecilerinin çevreye olan duyarlılığı, plajı kullananların güvenliği, plaja ilişkin donanımın eksiksiz olduğu belgelenmiş ve garanti altına alınmıştır. Daha da önemlisi, bu garanti uluslararası alanda da onaylanmaktadır. Bu nedenle tatil programı yapan yerli ve yabancı turistler öncelikle Mavi Bayrak ödüllü plajı olan tesisleri tercih etmektedirler. Bunun için Türkiye Mavi Bayrak ile uluslararası turizm pazarında önemli bir avantaja sahip olmaktadır."
Konuşmaların ardından ödüle layık görülen belediye ve yerel dernek kategorisinde Samsun Büyükşehir Belediyesi, Didim ve Muratpaşa belediyeleri, otel kategorisinde Güral Premier Hotels and Resorts, D-Resort Grand Azur, La Blanche Resort, marina kategorisinde D-Marin Göcek, Milta Bodrum Marina temsilcilerine ödülleri takdim edildi.

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TÜRÇEVAtaköyMavi Bayrak Ödül Töreni
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