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Mavi kapaklarla engelli kardeşlerin yüzünü güldürdü

- Kahramanmaraş'ta yaklaşık 5 yıldır topladığı mavi plastik kapaklarla tekerlekli sandalyeler alarak engellileri sevindiren Abdulkadir Zeki Gülmez, bu kez kas erimesi hastası iki kız kardeşin yüzünü güldürdü

Mavi kapaklarla engelli kardeşlerin yüzünü güldürdü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Abdulkadir Zeki Gülmez, topladığı mavi plastik kapaklarla tekerlekli sandalye aldığı kas erimesi hastası iki kız kardeşi mutlu etti.

Bedensel ve spastik engelliler için 2012'den bu yana plastik kapak toplayan kantin işletmecisi Gülmez, Kayseri'deki bir fabrikadan 200 kilogram mavi kapak karşılığında aldığı iki tekerlekli sandalyeyi Vadi Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ettiği doğuştan kas erimesi hastası Nisa (9) ve Sıla Orçan (10) kardeşlere teslim etti.

Anne Songül Orçan, kızlarını evde sıkıldıklarında parka bebek arabasıyla götürdüğünü ancak bundan sonra tekerlekli sandalyelerin hayatlarını kolaylaştıracağını belirterek, Gülmez'e teşekkür etti.

Gülmez ise 2012'den beri mavi kapak toplayarak ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştığı anlattı.

Herkesin bu konuda duyarlı olduğunu ifade eden Gülmez, "Duyarlı kişiler sayesinde bu tekerlekli sandalyeleri veriyoruz. 5 yılda binlerce ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye verdik. Onların mutluluğuna hep beraber ortak olduk. Kahramanmaraşlılara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.


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