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Mavi Kuşak Bilim Okulu Projesi

- Proje kapsamında, İstanbul genelindeki liselerden seçilen başarılı ve sosyo-ekonomik dezavantajlı 160 öğrenciye bilim eğitimi verildi - Öğrencilere sertifikaları İstanbul Valisi Şahin tarafından takdim edildi

Mavi Kuşak Bilim Okulu Projesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Mavi Kuşak Bilim Okulu Projesi" kapsamında başarılı olan öğrencilere sertifikalarını verdi.

İstanbul Valiliği'nin 2016'de başlattığı proje kapsamında, kent genelindeki liselerden seçilen başarılı ve sosyo-ekonomik dezavantajlı öğrencilere, yaz döneminde hazırlanan özel müfredat çerçevesinde fen ve matematik tabanlı "Bilim Eğitimi" verildi.

Projenin ikincisi, bu yıl İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Kampüsü'nde lise 1. ve 2. sınıf düzeyindeki toplam 160 öğrencinin katılımıyla tamamlandı. 12 günlük 2 dönemden oluşan bilim okulunda 80 erkek ve 80 kız öğrenci eğitim gördü.

Valilik'te düzenlenen sertifika töreninde konuşan Vali Şahin, projeye katılan öğrencilerin Türkiye'yi gelecekte en güzel şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek, "Milletimizin geleceğe yürüme azmini sizler omuzlayacaksınız. Bu nedenle şimdiden sizlere başarılar diliyorum ve sizlere güvendiğimizi söylemek istiyorum. Geçen yıl bu projeden öğrencilerimiz büyük verim aldı, bu verimin bu yıl da katlanarak arttığını görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca proje, siz gençlerin birbirinizi tanımasını ve kaynaşmasını da sağladı. En önemlisi de daha lisede iken bir üniversite ortamında bulunma imkanınız oldu." diye konuştu.

Daha sonra öğrencilere sertifikaları Vali Şahin tarafından verildi.

Sertifika töreni, Vali Şahin ile öğrencilerin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Törene, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın yanı sıra projede eğitim veren hocalar ve çok sayıda öğrenci katıldı.



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