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May Turnbull ile görüştü

- İngiltere Başbakanı May, Avustralyalı mevkidaşı Turnbull ile telefonda görüştü

May Turnbull ile görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Avustralyalı mevkidaşı Malcolm Turnbull ile telefon görüşmesi yaptı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara"dan yapılan açıklamada, May ile Turnbull'un bugün telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede iki liderin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kuzey Kore kararı ile üzerinde anlaşılan yeni yaptırımlardan duyulan memnuniyetin dile getirildiği, May'in de bu ülkeye uygulanacak baskıda Çin'in rolünün önemi üzerinde durduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre görüşmede Theresa May, uluslararası toplumun Kuzey Kore sorununa diplomatik bir çözüm bulunması için ortak hareket etmesi gereğinin de altını çizdi.

Myanmar'daki duruma da değinilen görüşmede May, İngiltere'nin Arakan'daki şiddeti kınadığını ve Myanmar güvenlik güçlerine şiddeti sona erdirmek için derhal adım atması çağrısı yaptığını yineledi. Theresa May, bölgede gerilimin düşürülmesi ve sivillerin korunması gerektiğini de vurguladı.

Görüşmede Irma Kasırgası'nın etkilerinin, ikili ilişiklerin ve Avustralya'da geçen haftalarda engellenen terör saldırısının da gündeme geldiği kaydedildi.

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10 NumaraArakanAvustralyaBMGKIrma KasırgasıIngiltereKuzey KoreMaclolm TurnbullMyanmarTheresa May
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