May'den insan hakları yasalarına terör değişikliği vaadi

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, insan hakları yasalarının terörle mücadeleyi önlemesi halinde bunları değiştireceklerini söyledi.

May, dün gece katıldığı seçim kampanyası toplantısında seçmenlere seslenerek, "Tehdidin değiştiğini, karmaşıklaştığını gördüğümüze göre, polisin ve istihbarat servislerinin ihtiyaç duydukları yetkilere sahip olduğundan emin olmamız lazım." ifadesini kullandı.



Alınacak tedbirler arasında terör suçlarından mahkum olan kişilere daha uzun hapis cezaları verilmesinin ve yabancı terör şüphelilerinin sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılmasının bulunacağını aktaran May, şöyle devam etti:



"Mahkemede mahkum etmeye yetecek kadar olmasa da tehdit teşkil ettiklerine dair yeterli kanıtımız olduğunda, terör şüphelilerinin özgürlüğünü ve hareketlerini kısıtlamak için daha fazla şey yapmamız lazım. İnsan hakları yasalarımız, bunu yapmamıza engel oluyorsa yasaları değiştireceğiz ki bunu yapabilelim."



May, yarın yapılacak seçimde yeniden başbakan seçilmesi halinde yasal düzenlemelere hemen başlanacağını kaydetti.

- Seçime terör damgası

Yarın İngiltere'de yaklaşık 47 milyon seçmen, parlamentoyu ve yeni hükümeti belirlemek için sandık başına gidecek.

İngiltere Başbakanı May de terör saldırıları nedeniyle kamuoyu baskısı altında. Geçen yıl başbakanlık koltuğuna oturmadan önce 2010-2016 yıllarında Muhafazakar Parti hükümetinde içişleri bakanlığı yapan May, polis teşkilatının kadrosunda yaptığı tenkisat nedeniyle eleştiriliyor.

İngiltere, erken seçimin ilan edildiği 18 Nisan'dan bu yana peş peşe iki terör saldırısına sahne oldu. Siyasi gözlemcilerin iki terör saldırısının hemen ardından gidilen başka bir seçim olmadığına dikkati çektiği ülkede seçim gündemine terör ve güvenlik sorunu damgasını vurmuş durumda.



Cumartesi gecesi kullandıkları minibüsü Londra Köprüsü'nde yayaların üzerine süren, daha sonra da yakındaki Borough Pazarı'nda araçtan inerek çevrede bulunanları bıçaklayan üç kişi, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayda, saldırganların yanı sıra 7 kişi hayatını kaybetmiş, 21 ağır 48 kişi yaralanmıştı.



İki hafta önce Manchester'da düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi, mart ayında Londra'daki Westminster köprüsünde düzenlenen araçlı ve bıçaklı saldırıda da 6 kişi hayatını kaybetmişti.



