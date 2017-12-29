MAZLUMDER Genel Sekreteri Kartal:

İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Sekreteri Kaya Kartal, "Bugün birçok tutuklu ve hükümlü kendisine ceza veren hakim ve savcılarla ya da kendi dosyalarını oluşturan polislerle aynı cezaevlerinde yatıyorlar. Artık bu dosyaların tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.

Kartal, MAZLUMDER Genel Merkez binasında yapılan açıklamada, "Yargının son 30 yılı incelendiğinde, terörle ilişkilendirilmesi düşünülmeyecek çok sayıda kişi ve kurum gerek 28 Şubat sürecinin brifingli yargı kararları, gerekse bugün FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklu bulunan emniyet personeli, savcılar ve hakimlerce hazırlanıp cezalar yağdırılan dosyalar dolayısıyla yıllarca cezaevlerinde tutuldu, yıllardır cezaevlerinde tutuluyorlar." ifadelerini kullandı.

Birçok tutuklu ve hükümlünün kendisine ceza veren hakim ve savcılarla aynı cezaevinde yattığını dile getiren Kartal, şunları kaydetti:

"Bugün birçok tutuklu ve hükümlü kendisine ceza veren hakim ve savcılarla ya da kendi dosyalarını oluşturan polislerle aynı cezaevlerinde yatıyorlar. Hakikaten bir suç konusu olsa bile şekli anlamda ciddi bir çelişki doğmuş durumda. Artık bu dosyaların tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. MAZLUMDER olarak yaşanan çelişkiyi basının, siyasilerin ve toplumun dikkatine çeker, herkes için adil bir yargılama talebimizi tekrar ederiz."

Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar da "28 Şubat sürecinden bugüne kadar suçsuz olan, herhangi bir cebir ve şiddet eylemine bulaşmamış olan, fiili anlamda eylemi olmayan insanların mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz." dedi.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya ve Mustazaflar Cemiyeti İstanbul Şube Başkanı Mehmet Eşin de birer konuşma yaparak, mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma yapılmasını istedi.