MBD Başkanı Ercan hakkındaki dava

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan Milli Birlik ve Düşünce Derneği (MBD) Genel Başkanı Erdem Ercan'ın tahliyesine karar verildi.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ercan, avukatları ve yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin özetinin okunmasının ardından Ercan'ın savunması alındı.

Ercan, savunmasına, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek başladı. 2007-2015 yılları arasında Sakarya Alperen Ocakları İl Başkanlığı görevini yaptığını belirten Ercan, "Alperen Ocaklarından ayrıldıktan sonra MBD'yi kurduk, genel başkanlık görevini yürütüyorum. Merkezi Sakarya'dadır ve 20 ilde şubesi vardır. Milliyetçi ve muhafazakar bir yapım vardır. FETÖ ile yakınlık kurmamı gerektiren bir husus bulunmamaktadır." diye konuştu.

Tanıdığı tek FETÖ'cünün firari eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça olduğunu öne süren Ercan, "Bu kişi kendini ülkücü diye tanıttı. Fakat kendisiyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğim için ters düştük. Cumhurbaşkanı seçiminden sonra kendisiyle bir daha görüşmedik." diye konuştu.

Ercan, "ByLock"u kullanmadığını, yazışma yapmadığını, bu programı darbe girişiminden sonra öğrendiğini ifade ederek, "Murat Akça 2014 yılında iş yerime geldiğinde birkaç defa telefonunu unuttuğunu söyleyerek benim telefonumu kullandı. ByLock'u onun yüklediğini iddia etmiyorum. Sadece tanıdığım tek FETÖ'cünün o olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tüm bu sebeplerle suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz alan sanığın avukatları, müvekkillerinin savunmasına katıldıklarını, suçlamarı kabul etmediklerini belirterek, Ercan'ın tahliyesini talep etti.

Sanık Erdem Ercan'ın yurt dışı çıkış yasağı getirilerek tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, MBD Genel Başkanı Erdem Ercan hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.