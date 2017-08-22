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McDonald's Hindistan'daki 169 şubesini kapatacak

- Hazır gıda zinciri McDonald's, Hindistanlı ortağıyla arasındaki anlaşmazlık sonucu 169 şubesini kapatma kararı aldı

McDonald's Hindistan'daki 169 şubesini kapatacak

YENİ DELHİ (AA) - ABD'li hazır gıda devi McDonald's Hindistan'da 169 şubesini kapatacak.

McDonald's Hindistan'dan yapılan açıklamada, bu ülkedeki ortaklarından Connaught Plaza Restoranları'nın bayilik anlaşmasını ihlal ettiği, bu nedenle anlaşmanın feshedilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'ın kuzeyinde ve doğusunda Connaught Plaza Restoranları tarafından işletilen 169 McDonald's şubesinin kapatılacağı aktarıldı.

Connaught Plaza Restoranları'ndan yapılan açıklamada ise kararın yasal olmadığı, hukuki yollara başvurulacağı kaydedildi.

Şirket, haziran ayında lisanslarını yenilemediği için başkent Yeni Delhi'deki 43 McDonald's şubesini kapatmak zorunda kalmıştı.

Dünyanın en kalabalık nüfuslu 2. ülkesi olan Hindistan'da 430 McDonald's bayisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
HindistanHamburgerMcDonald’s
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