MEB Gaziantepli kız çocuklarına da el uzatacak

GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen "Özellikle Kız Çocuklarının Okuma Oranlarının Artırılması Projesi" (KEP II) kapsamındaki pilot iller arasına eklenen Gaziantep'te, okula devam etmediği tespit edilen 10 bin kız çocuğunun okullaştırılması hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, MEB öncülüğünde yürütülen KEP II projesi kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 14 pilot ile Gaziantep de dahil edildi.

Okula kaydı yapılan ancak çeşitli sebeplerle devam edemeyen, özellikle kız çocuklarının eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla geçen yıl mart ayında başlatılan projede, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Van'da çeşitli kesimlere eğitimler verildi ve aile ziyaretleri gerçekleştirildi.

Daha çok çocuğun daha kaliteli eğitim alabilmesi amacıyla düzenlenen "eğitimcilerin eğitimi" kapsamında da Gaziantep'te bir otelde eğitim toplantısı düzenlendi.

- Öğretmenlerle velilere eğitim verildi

Eğitimcilere okula devam oranlarının artırılması amacıyla farklı eğitimler verilen toplantıya, başta rehber öğretmenler olmak üzere farklı okullardan 200 eğitimci katıldı.

Mesleki, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ana başlıkları altında verilen eğitimlerde, aktif öğrenme süreçleri, müfredat dışı faaliyetler, öğrencilerin okula bağlılığının arttırılması ve rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Eğitimlerin üçüncü gününe veliler de dahil edildi. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin katıldığı toplantıda velilere, okula devamın önemi ve gerekliliği anlatıldı.

Gelecek yılın nisan ayına kadar devam edecek eğitimler ve ev ziyaretleri sonucu, Gaziantep'te 10 bin kız çocuğunun okula geri kazandırılması amaçlanıyor.