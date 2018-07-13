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MEB ile TÜSİAD'dan bilim ve teknoloji atılımı

- TÜSİAD ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, “Meslek Liselerinde STEM Eğitimi ve Sanayi 4.0 Farkındalığının Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” imzaladı

MEB ile TÜSİAD'dan bilim ve teknoloji atılımı

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında “Meslek Liselerinde STEM Eğitimi (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) ve Sanayi 4.0 Farkındalığının Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” imzalandı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, “Meslek Liselerinde STEM Eğitimi ve Sanayi 4.0 Farkındalığının Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” imza töreni, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay ile TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kaleağası’nın katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

İki yıl sürecek iş birliği protokolü kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenlerin STEM eğitimi ve Sanayi 4.0 konusunda farkındalık ve yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve ayrıca öğretmen ve öğrencilerin proje temelli çalışmalarını desteklemek üzere programlama kiti verilmesi hedefleniyor.

İlk olarak 2018-2019 öğretim dönemi için alınacak başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, belirlenen meslek okullarının öğretmenlerine STEM ve Sanayi 4.0 konusunda yüzyüze ve online eğitimler, seminerler düzenlenecek, öğretmen ve öğrencilere yönelik proje fuarları ve ödüllü yarışmalar gerçekleştirilecek.

Dow’ın bu yıl ana sponsor olduğu projede, STEM eğitimi ve Sanayi 4.0 farkındalığı programının yürütücülüğü İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Devrim Akgündüz tarafından üstlenilecek.

Proje ile ilk aşamada İstanbul ve Kocaeli’nde 40 öğretmenin eğitimlere doğrudan katılması, 200 öğretmenin ve 2 bin öğrencinin eğitimlerden faydalanarak STEM projeleri gerçekleştirmesi planlanıyor.

TÜSİAD 2014 yılında bu yana, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin temelini oluşturan, yenilikçi ve disiplinler arası düşünmeyi güçlendiren STEM+A (fen-teknoloji-mühendislik-matematik+sanat) eğitimi ve insan gücünün önemi hakkında çalışmalar yapıyor; farklı yaş grupları ve hedef kitlelere yönelik projeler yürütüyor. TÜSİAD’ın bu alandaki çalışmalarını www.stemtusiad.org web sitesinden takip edilebiliyor.

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