MEB Müsteşarı Tekin, öğretmenlerin sorularını yanıtladı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmenlikteki kariyer basamaklarına ilişkin, "Uzmanlık ve başöğretmenlik uygulaması devam edecek. Ama bir sınavla değil, performans göstergelerine göre belli performans elde eden arkadaşlarımız uzman öğretmen unvanına sahip olacak." dedi.

Tekin, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) stüdyosundan yapılan canlı yayında, öğretmenlerden gelen soruları yanıtladı.

Öğretmenler için alan değişikliğine ilişkin bir soru üzerine Tekin, Türkiye genelinde açılan üniversitelerde her alanda yetişen öğretmenlerin bulunduğunu ifade ederek, daha önceki yıllarda bu konuda duyulan ihtiyacın artık aynı oranda hissedilmediğini anlattı.

İhtiyaç olduğunda uygulanmak üzere yönetmelikte hüküm bulunduğuna işaret eden Tekin, bazı branşlarda norm fazlası haline gelen öğretmenler ve ihtiyaç duyulan alanlar için 4 yılın ardından bu yıl ilk kez kısmi olarak alan değişikliği başvurusu alacaklarını hatırlattı.

Güncellenen müfredata ilişkin açıklamalar yapan Tekin, kamuoyunda bu konuda yapılan eleştirilerin yüzde 99'unun "cehalet kokan" eleştiriler olduğunu ifade etti.

- Sözleşmeli eşlerin tayinleri şubatta

Sözleşmeli öğretmenlerde eş durumu tayinlerine ilişkin düzenlemenin ne zaman yapılacağı sorulan Tekin, geçen yıl iki farklı ilde çalışan öğretmenleri eş durumundan dolayı bir araya getirmeyi taahhüt ettiklerini ancak yeni eğitim öğretim dönemine bu konunun yetişmediğini, bu nedenle öğretmenlerden özür dilediğini ifade etti.

Süreci ilgili bakanlıklarla yürütürken bazı aksaklıkların ortaya çıktığını dile getiren Tekin, "Sözleşmeli öğretmenlikle ilgili husus, yasa metninde olduğundan dolayı tek başına verebileceğimiz bir konu değil. Her iki sözleşmeli öğretmen eşinin en çok ihtiyaç duyulan ilde bir araya getireceğimizi taahhüt etmiştik. Yetiştiremedik ama inanıyorum ki şubat döneminde bunu yetiştirip bu arkadaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

- Ek ders ücretleri konusunda Maliye Bakanlığı ile görüşmeler sürüyor

Müsteşar Tekin'e, bir öğretmen tarafından sınıf öğretmenlerinin haftalık 18 saat derse girerken branş öğretmenlerinin 15 saat girdiği belirtilerek, bu konunun düzeltilmesi konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığı soruldu.

Sadece ders saati üzerinden bu tartışmayı yürütmenin doğru olmadığının altını çizen Tekin, şöyle konuştu:

"Bunlar hesap edilirken öğretmenlerin derse girerken yaptığı hazırlıktan başlayıp öğrenci profilinin zorluk düzeyine kadar bir sürü kriter hesap edilmiş. Ama böyle bir algı da var. Sadece bu konu değil ama buna benzer konularda uygulamadan kaynaklanan adaletsizliklerin olduğu bir durum söz konusu. Özellikle ek ders ücretlerinin hesaplanması konusunda. Onunla ilgili olarak da Maliye Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu anlamda mutlak adaleti temin etmek mümkün değil ama daha adil bir düzenleme, daha adil bir ek ders süreci önümüzdeki eğitim öğretim yılında hazır olmuş olacak."

Tekin, Doğu'daki illere tayin isteyen öğretmenlerle ilgili bir soru üzerine, "Birçok öğretmen arkadaşımız atandığı ile giderken ağlıyorlar, ama tuhaf, dönerken de ağlıyorlar. Bu çalıştıkları bölgelerde ne kadar öğrencileriyle özdeşleştiklerini gösteriyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Öğretmen ihtiyacımızın olduğu 20 civarındaki ile dönmek isteyen arkadaşlarımız varsa, ben şimdi İnsan Kaynakları Genel Müdürümüz ile konuşurum. Bu anlamda yer değişikliği sürecini azaltabiliriz." dedi.

- "Uzmanlık ve başöğretmenlik uygulaması devam edecek"

Tekin, uzman öğretmen ve başöğretmenlik için sınav yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, bu yıl itibarıyla pilot uygulamasına başladıkları öğretmenlerin performanslarının ölçülmesi sürecini, aynı zamanda kariyer basamakları için de bir veri olarak kullanmak istediklerini söyledi.

Yakında konuya ilişkin bir kılavuz yayınlanacağını belirten Tekin, "Uzmanlık ve başöğretmenlik uygulaması devam edecek. Ama bir sınavla değil, performans göstergelerine göre belli performans elde eden arkadaşlarımız uzman öğretmen unvanına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

- Tüm okullar notlandırılacak

Farklı illerde görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarındaki farklılığa yönelik bir soru üzerine Tekin, Bakanlığın coğrafi bilgi sistemindeki bilgileri revize edecek bir çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bütün okullarımızı, içinde bulunduğu sosyo kültürel şartlar, coğrafi koşullar, güvenlik koşulları, fiziki imkanlar üzerinden değerlendirip bir notlandırma sistemi yapacağız. Türkiye'deki 70 bine yakın kurumumuzun tamamı, 200'e yakın bir gösterge üzerinden notlandırılacak. Bu notlandırma konusunda her bir okulumuzun koşulu değerlendirilecek ve öğretmenlerimiz de bu anlamda bu okulun puanları üzerinden hesap edilen, ona endekslenen bir puanlama sistemine sahip olacak. Bu adaletsizlik de o şekilde giderilmiş olacak."