MEB Müsteşarı Tekin'den karne hediyesi önerisi

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, ebeveynler tarafından öğrencilere verilecek en güzel karne hediyesinin nitelikli zaman geçirmek olduğunu belirtti.

Tekin, "Geleceğin Mimarı Öğretmen Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Edirne'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zamanın çabuk geçtiğini ve bir eğitim-öğretim yılının daha ortasına gelindiğini söyledi.

Tüm öğretmen ve idarecilere süreç içerisindeki çabaları, gayretleri, fedakarlıkları için teşekkür eden Tekin, "Öğretmenlerin Türkiye'de ne şartlarda ne zorluklarla çalıştıklarını bilmeyen insanlar çok eleştiriyorlar, bakanlık olarak biz bunun farkındayız. O yüzden ciddi bir emek, ciddi fedakarlık sonucu söz konusu. Emekleri için teşekkür ediyorum, yeniden haklarını helal etsinler. Bu ülkenin geleceği için çalışıyorlar. İnşallah güzel bir dinlenme dönemi geçirirler, sonrada ikinci döneme sağlıklı bir şekilde başlarlar." dedi.

- "Ders zamanı ders tatil zamanı tatil"

Öğrencilerin de yorulduğunu tatili de dinlenerek geçirmelerinde fayda olduğunu vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizde yorucu bir dönem geçirdiler. Onlar da iki haftalık tatil dönemi içerisinde güzelce dinlensinler. Biz bakanlık olarak öğrencilerin ders dönemi ders yapmalarını, dinlenme dönemi dinlenmelerini istiyoruz. Bu tatilde anne, baba, kardeşleriyle nitelikli vakit geçirmelerini arzu ediyoruz. Sinemaya gitsinler, tiyatroya, spor müsabakalarına gitsinler, film izlesinler, eğitici ortamlarda bulunsunlar, kitap okusunlar biz bunları istiyoruz. Velilerimiz çocuklarına karne hediyesi olarak güzel vakit geçirmeyi hediye etsinler, velilerimizden de bunu istiyoruz. Çocuklar için en güzel anlar anne, babalarıyla güzel vakit geçirmeleridir. Bir baba olarak benim hediyem bu olur."

- "Bu kuşak farklı"

Tatilde öğrencilere basılı kitaplar okumalarını da tavsiye eden Müsteşar Tekin, şöyle tamamladı:

"Dijitalleşme, teknolojik bağımlılık, hayatı esir aldı. Çocuklarımızın baskı materyal okumalarını tavsiye ederim. Bir de altını çizerek, ben bir baba olarak gençliğimde okuduğum kitapları çocuklarıma önermiyorum çünkü artık başka bir kuşak var. Çocuklara, zorla kendi çocuklarındaki kitapları dayatmasınlar, bu çocuklar başka bir jenerasyon. Biz çocukların okumalarını istiyoruz ama kendi ilgi alanlarındaki okumaları yapsınlar, tatillerini böyle geçirsinler."