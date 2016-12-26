MEB, öğrencileri

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU- Sakarya Üniversitesince başlatılan ve ardından Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) üstlenilen "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi ile 23 ilde lise öğrencileri Türk edebiyatı eserlerini okumaya teşvik edilecek.

Bakanlık, üç yıl önce eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün Sakarya Üniversitesinde bir grup üniversite öğrencisiyle başlattığı projeyi üstlendi. MEB, lise 10'uncu ve 11'nci sınıflardaki gönüllü öğrenci ve öğretmenlerden oluşturduğu okuma gruplarıyla da projeyi geliştirmeyi hedefliyor.

MEB Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin eski bakan Güçlü'nün bir grup öğrenciyle üniversite düzeyinde başlattığını, sonra belirli sayıda lise öğrencisinin de bu projeye gönül verdiğini belirtti. Erdem, "Lise 10'uncu ve 11'nci sınıfları, proje için uygun sınıflar olduğundan seçtik. Öğrencileri okumaya teşvik edeceğiz. Okumayı sevmeyen öğrenciyi de okumaya özendirmiş olacağız." dedi.

Projenin aynı zamanda Yürütme Kurulu Başkan Yardımcılığını da üstlenen Erdem, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın da ilgilendiği projenin, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından da desteklendiğini bildirdi. Yılmaz'ın, çalışmaların vakıf veya dernek bünyesinde yapılmasını istemediği için Bakanlığın projeyi tüm Türkiye'de uygulanabilir bir hale getirdiğine işaret etti.

Erdem projeyi sistemli bir şekilde 23 ilde, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yardımıyla yürüteceklerini ve her ilde ortalama 5 okul belirleyeceklerini aktararak, MEB Hayat Boyu Genel Müdürlüğü öncülüğünde, öğrencilerin ve öğretmenlerin gönüllü bir şekilde projeye katılabileceklerini söyledi.

-"Projeye katılan öğrencilerin aile hayatlarına da katkısı oluyor"

Projeye şu ana kadar dahil olmuş sınırlı sayıdaki öğrencinin notlarında yükselme olduğunu, okuma ve algılama güçlerinin arttığını vurgulayan Erdem, "Projenin, katılan öğrencilerin aile hayatlarına da katkısı oluyor. Bu projede yapılmak istenen, okuma alışkanlığını kazandırmak ve gençleri Türk edebiyatıyla buluşturmanın yanında 'ne yapıyorsan en iyisini yapacaksın' olayıdır." ifadesini kullandı.

Erdem, okuma gruplarının 500 öğrenciye ulaştığını ifade ederek, sayıyı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Öğrencilerin kendi gayretleriyle okumalar yaptıktan sonra, belirledikleri zaman dilimlerinde öğretmenlerle bir araya gelerek, okumalardan paylaşımda bulunacaklarını belirten Erdem, her okuma döneminin sonunda Ankara'da ya da farklı bir şehirde büyük bir panelle tüm öğrencileri bir araya getireceklerini söyledi.

Sakarya Üniversitesince başlatılan projedeki 7'nci şair ve yazarın Mehmet Akif Ersoy olduğuna işaret eden Erdem, MEB bünyesindeki "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" Projesinin Mustafa Kutlu ile devam edeceğini, sonrasında Tarık Buğra, Cengiz Aytmatov, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu ve Sezai Karakoç'un eserlerinin de okunacağını dile getirdi.



Projede Mehmet Akif Ersoy okumalarının 27-28 Aralık'ta Ankara'da yapılacak etkinlikle tamamlanacağını vurgulayan Erdem, şöyle devam etti:

"Bir çocuk Mehmet Akif'in yazdığı eserleri okuyor, onun için yazılanları da okuyor. Ortalama 35-40 eseri incelemiş oluyor. Bu önemli bir çalışma. Sonra düzenlenen panellerde öğrenciler bir araya geliyor ve okudukları eserler üzerine sunum yapıyor. Öğrencinin topluluk önünde sunum yapma yeteneği de gelişmiş oluyor böylece.

Bütçesi olmayan, iyi niyetle oluşturulmuş bir proje 'Anadolu Mektebi Yazar Okumaları' projesi. 'Bir insanı kurtaran, dünyayı kurtarmış gibidir' dinimizde. Bu düşünceyle yola çıktık. Öğrencilerin kişiliğini geliştirmek ve hayat yolunda gelişimlerini ilerletmek adına, belki de en önemlisi de milli ve manevi değerlerle yetişmeleri için önem verdiğimiz bir çalışma."

- Öğrenciler 27-28 Aralık'ta Mehmet Akif Ersoy için buluşacak

Proje kapsamında 27 Aralık ve 28 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek Mehmet Akif Ersoy konulu programına Bakan İsmet Yılmaz'ın 180 öğrenciyle birlikte katılacağını belirten Erdem, öğrencilerin Bakan Yılmaz'ın karşısında panelde konuşma yapma şansı bulacaklarını söyledi.

Erdem, 27 Aralık'ta yapacakları programla hem ölümünün 80. yıl dönümünde Ersoy'u anacaklarını hem de öğrencilerin, gitmediği illeri görme ve birbirleriyle tanışma fırsatı bulacaklarını kaydetti.