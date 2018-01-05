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MEB, özel fen ve teknoloji liselerinin derslerini belirledi

- Milli Eğitim Bakanlığınca, fen liselerindeki derslere ilaveten teknoloji ve bilim ağırlıklı derslerin de okutulmasına imkan veren özel fen ve teknoloji liselerinde okutulacak derslerin çizelgeleri hazırlandı - Mekatronik sistemleri, Java ile programlama, bilgisayar ağları, bilgisayar destekli çizim, mühendislik ve teknolojinin temelleri, VB.net ile programlama, genetik bilimine giriş gibi yeni seçmeli dersler okutulabilecek - Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Şamlıoğlu: - "Bilim ve teknoloji alanındaki dersler, özellikle tıp, mühendislik ve bilişim alanlarında temel bazı yeterlilikleri kazandırarak bu alanlarda yeteneği olan öğrencilerin tespit edilmesini kolaylaştıracak"

MEB, özel fen ve teknoloji liselerinin derslerini belirledi

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), fen liselerindeki derslere ilaveten teknoloji ve bilim ağırlıklı derslerin de okutulmasına imkan veren özel fen ve teknoloji liselerinde okutulacak derslerin çizelgeleri hazırlandı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoloji ve bilimin insan hayatının her alanında etkinliğini artırarak günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini anlattı.

Teknolojinin insanlığa sağladığı kolaylıkların inkar edilemez bir gerçek olduğuna işaret eden Şamlıoğlu, bu gerçeğin bilişim ve teknoloji eğitiminin eğitim sistemlerinde artarak yer almasını zorunlu kıldığını vurguladı.

Şamlıoğlu, bu doğrultuda MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanan özel fen ve teknoloji liseleri için ders çizelgelerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Çizelgeye göre, bu okullarda fen liselerinde okutulan derslere ilaveten teknoloji ve bilim alanlarında mekatronik sistemleri, Java ile programlama, bilgisayar ağları, web (Asp.net) ile programlama, bilgisayar destekli çizim, mühendislik ve teknolojinin temelleri, VB.net ile programlama, genetik bilimine giriş, bilgi toplumuna giriş gibi yeni seçmeli derslerin okutulabileceğini bildiren Şamlıoğlu, "Bunun yanında teknoloji, bilim ve eğitim sistemlerindeki gelişmelere bağlı olarak yeni seçmeli dersler eklenebilecek." bilgisini paylaştı.

- "Ülkenin gelişmesi için önemli"

Bilim ve teknoloji alanındaki bu derslerin özellikle tıp, mühendislik ve bilişim alanlarında temel bazı yeterlilikleri kazandırarak bu alanlarda yeteneği olan öğrencilerin tespit edilmesini kolaylaştıracağını belirten Şamlıoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesinin ülkelerin gelişmesinde bu kadar etkili olduğu günümüz dünyasında, teknoloji kullanan ve ihraç eden ülkeler arasında Türkiye'nin yer alması açısından bu tür derslerin okutulması, yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi oldukça önem arz etmektedir. Gelecek yüzyılın teknolojisi olarak kabul edilen Endüstri 4.0'da Türkiye'nin de etkin şekilde rol alması ülkemizin geleceği açısından oldukça önemlidir. Endüstri 4.0'da başarılı bir Türkiye bu sayede gelecekte yüksek miktarda teknoloji geliştiren ve ihraç eden ülkeler konumuna gelerek katma değerinin büyük bir kısmını yüksek teknolojiye bağlı endüstrileşmeden sağlayacaktır. Bu durum, ülkemizin gelişmesi bakımından oldukça önemlidir."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal ŞamlıoğluMEBMilli Eğitim Bakanlığı
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