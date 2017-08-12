MEB Yurt Dışı Göreve Uyum Semineri

KONYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Teşkilatı Daire Başkanı Salim Donat, "Farklılıklar zenginliktir anlayışı ile kendimiz gibi görünmeyen, düşünmeyen ve yaşamayan kimselerle yaşamanın bir yolu da Mevlana'nın hoşgörü felsefesini anlamaya çalışmaktır. Mevlana dil, din, ırk, inanç, meslek ve sınıf ayrımı yapmadan insanların farklılıklarına saygı ve sevgiyle yaklaşmıştır." dedi.

Donat, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce, yurt dışında görevlendirilecek eğitimciler için Konya'da bir otelde düzenlenen Yurt Dışı Göreve Uyum Semineri'nin kapanış töreninde, seminerin yurt dışında görev yapacak personele olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

Seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Donat, şunları kaydetti:

"Yurt dışında görevlendirdiğimiz öğretmen ve öğretim elemanlarımızın görev yapacakları ülkelerde karşılaşacakları yeni şartları tanımalarını ve uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla bu semineri düzenledik. İnşallah bu eğitim katılımcılara çok faydalı olacaktır. Farklılıklar zenginliktir anlayışı ile kendimiz gibi görünmeyen, düşünmeyen ve yaşamayan kimselerle yaşamanın bir yolu da Mevlana'nın hoşgörü felsefesini anlamaya çalışmaktır. Mevlana dil, din, ırk, inanç, meslek ve sınıf ayrımı yapmadan insanların farklılıklarına saygı ve sevgiyle yaklaşmıştır."

Donat, bilginin sınırı olmayan bir deniz olduğunu, bilgi isteyen birinin ise denizlere dalan bir dalgıç olduğunu vurgulayarak, "Bu engin denize talip olan siz değerli katılımcılar seminer süresi boyunca birçok dersi alma fırsatınız oldu. Bu fırsatı bize sağlayan eğitim görevlilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konya ve çevre illerden öğretmenlerin katıldığı, 3 gün süren seminere, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışı ve merkez teşkilat yapısından, protokol kurallarına, Türk dış politikasına, Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimine kadar birçok konuda sunumlar yapıldı.