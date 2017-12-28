ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, "Değerlerimizi programlarımızın eksenine yerleştirmiş olmamız, eğitim sistemimizin tüm birimlerinde, bütün derslerimizde ve ders dışı faaliyetlerimizde değerlerimize bağlılığa özen gösterme, değerlerimizi öğrencilerimize açık ve örtük müfredat yoluyla aktarma irade ve çabamızın özel ve önemli bir gündem maddesidir." değerlendirmesinde bulundu.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca düzenlenen "Değerler Eğitimi ve Örtük Müfredat" toplantısı, meslek birlikleri, federasyon ve dernekler ile yayıncı kuruluşlardan yazar, editör, tasarımcı, program geliştirme, ölçme ve değerlendirme ile rehberlik uzmanları katılımıyla başkanlık binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Durmuş, değerler eğitimi ile yapılandırmaya çalıştıkları içeriğin yeni ve ilk kez karşılaşılan "yönlendirici ilkeler" olarak düşünülmemesi gerektiğini anlattı. Durmuş, "Biz bir anlamda kökenleri geleneklerimiz ve dünümüz içinde var olan değerlerimizin üzerindeki tozu temizleyip bunları günümüz dünyasının tehdit ve imkanları karşısında yeniden üretmeye ve şekillendirmeye yoğunlaşıyoruz." dedi.

Geleneksel olana saplanıp kalmanın ve güncel olanı tartışmadan olduğu gibi kabul etmenin yanlış olacağını vurgulayan Durmuş, değerler eğitimi ile öğrencilerin edindikleri bilgiyi, hayatlarında eyleme geçirebilmeleri gerektiğini ifade etti.

Değerler eğitimini ders programlarının eksenine yerleştirdiklerini söyleyen Durmuş, "Değerlerimizi programlarımızın eksenine yerleştirmiş olmamız, eğitim sistemimizin tüm birimlerinde, bütün derslerimizde ve ders dışı faaliyetlerimizde, değerlerimize bağlılığa özen gösterme, değerlerimizi öğrencilerimize açık ve örtük müfredat yoluyla aktarma irade ve çabamızın özel ve önemli bir gündem maddesidir." ifadesini kullandı.

Durmuş, ders programlarının ekseninde 10 değer olduğunu belirterek, bu değerlerin adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik olduğunu kaydetti.

- "Okullar insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmeli"

Okulların, sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak düşünülemeyeceğinin altını çizen Durmuş, temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmenin de okulların misyonları arasında olduğunu belirtti.

Durmuş, değerler eğitimini "öğrencilerin, sorumluluklarını taşıyabilecekleri makul seçimler yapabilmelerine imkan sağlayan bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi çabalarının adı" olarak tanımlayarak, "Bu tür bir eğitim, öğrencileri hem küresel ve çok kültürlü bir dünyaya hazırlayacak, hem hayatın gerçekleriyle onları yüzleştirecek hem de eleştirel düşünmelerini teşvik ederek sorumlu davranmalarını sağlayacaktır." diye konuştu.

Bir toplumun geleceğinin iyi yetişmiş ve değerlerini benimsemiş insanlara bağlı olduğunun altını çizen Durmuş, öğrencilerin uygun ahlaki kararlar ve davranışlar sergilemesine yardımcı olacak değerler ve becerilerle donatılmasının eğitim sisteminin temel hedefleri arasında yer alması gerektiğini vurguladı.



