ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl ilk defa "Geleceğin Eğitimine Katkı" ödülleri verilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce bu yıl ilk kez "Geleceğin Eğitimine Katkı" ödüllerinin verileceği bildirildi.

"Eğitimde Teknoloji Kullanımında İyi Örnekler Yarışması" sonucunda verilecek "Geleceğin Eğitimine Katkı" ödüllerinin, 17-18 Kasım'da yapılacak Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde sahiplerini bulacağı belirtildi.

Açıklamada, öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategorideki yarışmaya başvuruların, 8 Ekim'e kadar fatihprojesietz.meb.gov.tr/gek adresinde yarışma ile ilgili açılan sayfadan yapılacağı kaydedildi.

- Tüm öğrenci, öğretmen ve akademisyenlere açık

Yarışmanın öğretmen kategorisi, Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okul öğretmenleri ile Türkiye'deki üniversite akademisyenlerini, öğrenci kategorisi de Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullarda okuyan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile Türkiye'deki tüm üniversite öğrencilerini kapsıyor.

Yarışmaya her katılımcı, 2017'de hazırlanmış ve uygulanmış bir proje ile başvurulabilecek ve yarışmacılar proje veya çalışmalarını video, görsel ve bir raporla sunacak.

Yarışma hakkındaki genel ve teknik şartların yanı sıra takvim ile ilgili bilgilere "fatihprojesietz.meb.gov.tr/gek" adresinden ulaşılabilecek.

- Halk oylaması yapılacak

Yarışmada "Seçici Kurul Özel Ödülü" ile "Halk Oylaması Ödülü", öğretmen ve öğrenci kategorilerinde verilecek.

Gönderilen projeler arasından seçici kurul tarafından başarılı bulunan 20 öğretmen ve 20 öğrencinin çalışmaları, fatihprojesietz.meb.gov.tr adresinden halk oylamasına sunulacak ve dereceye girecek çalışmalar belirlenecek.

Açıklamada, Eğitimde Teknoloji Kullanımında İyi Örnekler Yarışması ile yeni fikirlerin oluşturulması, birlikte üretmek, bilginin yaşama ve gelecek kuşaklara aktarılması ile öğretmen, öğrenci ve akademisyenlere ait projelerin ortak bir platformda buluşturulmasının amaçlandığı belirtilerek, ayrıca FATİH Projesi, EBA ve Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne ilginin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.