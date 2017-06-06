MEB'den her ile

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 81 ilde bulunan tarihi liselerde, geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalleri, tarihi doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog, fotoğraf ve video filmlerin yer alacağı "Eğitim Tarihi Müzeleri" kurulacak.

AA muhabirinin, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, her i̇lde birer tarihi lise tespit edilerek, "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Müzeleri Yönetmeliği" kapsamında, "Eğitim Tarihi Müzesi" kurulması için çalışmalara başlandı.

Açılacak müzelerle, milli, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren, sanat ve kültür eserlerini tanıyan, mantık ve beğeni duygusu gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Bakanlık, ülke genelinde kurulacak müzelerin önemi konusunda başta eğitim camiası olmak üzere, toplumda farkındalık oluşturulmasını amaçlıyor ve gençlerin, müzeleri eğitim ortamı olarak kullanılabilmesi için planlama çalışmalarını sürdürüyor.

- Eğitimin hafızasının aktarılacağı okullar belirlendi

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar çerçevesinde, illerde eğitim tarihi açısından arşiv değeri taşıyan, evrak, doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog, fotoğraf ve video film ile özellikle geçmiş yıllara ait ders kitapları, eğitim materyalleri ile objelerin il ve ilçe düzeyinde tespitleri yapılarak, envanter kayıtları oluşturuluyor.

Proje kapsamında, 81 ilde kurulan değerlendirme komisyonlarınca kuruluş tarihi en eski liseler tespit edildi ve arşiv niteliği taşıyan "eğitimin hafızasını" oluşturan materyallerin bu okullarda sergilenmesi kararı verildi. Müzelerin düzenlenmesi ve kurulmasından il milli eğitim müdürlüklerinin sorumlu olması kararlaştırıldı.

- Müzeler, 24 Kasım 2017'de hizmete açılacak

Yurt genelinde 59 Anadolu lisesi, 13 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 3 fen lisesi, 2 sosyal bilimler lisesi müzelere ev sahipliği yapacak, 4 müze de farklı binalarda kurulacak.

İl değerlendirme komisyonları müzelerde sergilenecek materyallerin seçimini tamamlayarak, müzeleri hızla sergi için hazır hale gelecek. MEB, müzelerin kurulmasında Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerinden de destek alacak.

Çalışmaların 30 Ekim 2017'ye kadar tamamlanması ve 24 Kasım 2017'de müzelerin açılması planlanıyor.

- Müzelerde ders de yapılacak

Müzelerin öğrenci ve öğretmenler tarafından ziyaret edilmesi amacıyla bakanlık tarafından gerekli planlamalar, duyurular ve izin işlemleri öğretim dönemi boyunca sürdürülecek. Ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenler için yaratıcı drama ve müze eğitimi seminerleri düzenlenecek.

Müzelerde işlenecek dersler, ünite ve kazanımları gelecek öğretim yılı başında yapılacak il zümre başkanlar kurulunda belirlenerek, okul zümrelerine duyurulacak ve ünitelendirilmiş yıllık ders planlarına işlenecek. İşlenen derslerin eğitim öğretime katkısı ile ilgili okul raporları öğretim yılının son haftasında iI milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek.