MEB'den İstanbul'da değerlendirme toplantısı

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen 2023 Vizyonu Doğrultusunda Türkiye'nin Yetişmiş İnsan Gücü Ülke-Bölge Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı başladı.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ile bursiyerler katıldı.

Toplantıda konuşan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftci, programın temel amacının yurt içinde lisans öğrenimi tamamlamış gençlerin dünyanın seçkin üniversitelerinde lisansüstü eğitim almalarını sağlamak ve yurda dönüşlerinde üniversite ve kamu kurumlarında görevlendirerek ülkeye nitelikli insan yetiştirmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2006'da hayata geçirilen "5 Yılda 5000 Öğrenci Projesi" ile 2006-2016 yılları arasında toplam 8 bin 211 öğrencinin program dahilinde yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazandığını aktaran Çiftci, şöyle devam etti:

"Şu anda, bu salonda bulunan arkadaşlarımızla ve bu yıl da aramıza katılacak 540 gencimizle birlikte 4 bine yakın bir öğrenci grubuyla dünyanın dört bir yanında programımız devam edecektir. 2013'ten sonra programın işlevselliğini artırabilmek için birçok iyileştirme yapılmış ve programın kapsamı genişletilmiştir. Bu iyileştirmelerden en önemlileri, resmi bursiyerlerimizin yurt dışında aldıkları burs miktarının artırılması, yurt dışında geçirdikleri öğrenim sürelerinin kamu görevinden sayılması, bursiyerlerimizin sosyal güvenlik haklarında yapılan iyileştirmelerle sağlık, eş ve çocuk yardımlarının yapılmasıdır. Bütün bunlarla birlikte şu anda bu toplantıda bulunan resmi bursiyerlerimizin temsil ettiği Ülke/Bölge Çalışmaları Programı adı altında son derece ehemmiyetli bir alanımız bulunmaktadır. Ülkemizin uluslararası vizyonu ışığında stratejik öneme sahip ülke, bölge çalışma alanları belirlenerek bu alanlarda da öğrenci gönderilmektedir. Balkan, Orta Doğu, Uzak Doğu, Latin Amerika, Avrupa Birliği, Rusya, Afrika, Asya Pasifik, İskandinav çalışmaları gibi alanlara burs sağlanarak bu alanlarda öğrenim görecek öğrencilerin ülkemizin özellikle dış politika vizyonuna katkı sağlaması hedeflenmiştir."

- "Ülkenin ve yükseköğretim sisteminin gelişiminde en önemli unsur insan kaynağı"

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal da ülkenin ve yükseköğretim sisteminin bilgi tabanlı olarak gelişiminde en önemli unsurlara bakıldığı zaman başta insan kaynağının geldiğini söyledi.

Özellikle seçilmiş alanlarda 206 bursiyerin toplantıya çağrılmış, ülke-bölge çalışmaları, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi konusunda seçilmiş olmasının konuya ayrı bir önem kazandırdığını dile getiren Mandal, "YÖK olarak bakıldığı zaman 2023 hedeflerini konuşuyoruz. Önemsediğimiz iki konu var. Nitelikli bilgi üretimi ve bu bilginin ilgili paydaşlara ulusal ve uluslararası boyutta aktarımı ve bu bilgiyi üretecek olan insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yetiştirilmesidir." diye konuştu.

Hasan Mandal, bunun için de özellikle doktoralı insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, YÖK olarak doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik üç ana konuda çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Çeşiti oturumlarda önemli isimlere ev sahipliği yapacak toplantı 18 Ağustos Cuma günü sona erecek.



