ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, 9 Haziran Cuma günü karne alacak öğrencilere, "Karne sonuçlarınız beklediğiniz gibi gerçekleşmediyse umudun tükenmediğini bilip, tatili başarı için yeni bir başlangıç yapabilirsiniz." önerisinde bulundu.

Güngör, AA muhabirine, öğrencilere ve öğretmenlere, cuma günü başlayacak yaz tatilinin sağlık, mutluluk ve huzur dolu geçmesini diledi.

Yıl boyunca çocuklarına destek olan velileri, öğretmenleri ve üstün bir gayret gösteren öğrencileri tebrik eden Güngör, şöyle konuştu:

"Sene boyunca pek çok yeni bilgiler öğrendiniz, yeni şeyler keşfettiniz. Şimdi ise tüm bunları özümseyip hayatınıza katma zamanı. Tatil tüm bunları gerçekleştirmek için size verilmiş bir fırsat. Yoğun geçen bir yılın ardından uzun bir yaz tatili sizi bekliyor. Bu tatili verimli değerlendirebilmek için pek çok seçeneğinizin olduğunu unutmayın. Tatilde, yoğun bir öğretim döneminde yapamadığınız sosyal ve kültürel etkinliklerinizi, ilgi ve merak alanlarınızı geliştirebilmeniz beklenir."

- "Yoğun teknoloji yerine hayata dair gerçek ilişkiler"

Genel Müdür Güngör, "Yoğun teknoloji kullanımının bizleri yalnızlaştırıp sosyal ve kültürel çevremize yabancılaştırdığı gerçeğinden hareketle hayata dair gerçek ilişkiler geliştirmeyi önemsemeliyiz. Sokağımızı, mahallemizi, şehrimizi, insanları başta olmak üzere bütün zenginliği ve renkliliği ile anlamaya çalışmalı, aidiyet bağlarımızı güçlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal ve kültürel çevre ile geliştirilip güçlendirilemeyecek bağların insanı hep eksik bırakacağına işaret eden Güngör, "Tatil, bize ilişkilerimizi ve bilincimizi onarma fırsatı sunmalıdır." dedi.

- Öğretmenlere "rehberlik" tavsiyesi

Okul dönemi boyunca zaman bulunamayan aile faaliyetleri için bir arada zaman geçirilmesinin önemine vurgu yapan Güngör, velilere, "Aile içi iletişiminizi geliştirmek, çocuklarınıza tatili verimli geçirebilmeleri için yol göstermek ve birlikte çeşitli etkinlikler yapmak, aile bağlarınızı güçlendireceği gibi çocuklarınıza da kendilerini iyi hissettirecektir." diye seslendi.

Güngör, yaz tatiline ilişkin öğrenci ve anne, babalara şu tavsiyelerde bulundu:

"Karne sonuçlarınız beklediğiniz gibi gerçekleşmediyse umudun tükenmediğini bilip, tatili başarı için yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

Ayrıca, karne notlarının çocuğunuzun bir değerlendirmesi değil, dönem boyunca gösterdiği performansın bir değerlendirmesi olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, çocuğunuz eğer kötü bir karneye sahipse, bu durumu başarıya giden yolda bir basamak olarak görmeli ve çocuğunuzu kesinlikle akranlarıyla kıyaslamamalısınız."

Celil Güngör, öğretmenlerin de karne notları istediği gibi olmayan öğrencilere tecrübeleri ile rehberlik edebileceklerinin ve başarıya giden yolda yalnız olmadıklarını hissettirebileceklerinin altını çizerek, "Böylece sizi örnek alan öğrencileriniz gelecek yıla büyük bir istek ve azimle başlamış olacaklardır." dedi.