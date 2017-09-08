MEB'den okula uyum haftasına

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yıl okul öncesi, ilkokul birinci ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyumlarının sağlanması amacıyla kılavuz hazırlandı.

Uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana uygulanıyor.

Son yıllarda ortaokul beşinci sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilen uygulamaya bu yıl lise dokuzuncu sınıf öğrencileri de eklendi.

AA muhabirinin bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıfa devam edecek öğrenciler için uyum haftası, 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 15 Eylül Cuma günü sona erecek.

- Uyum haftasına özel uygulama kılavuzu

Hafta boyunca öğrencilerin geldikleri okula daha kolay uyum sağlamaları amacıyla çocuk-aile-öğretmen tanışma programları, okul ve eğitim ortamını tanıma, arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma gibi bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Bu yıl okul öncesi, ilkokul birinci ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyumunu sağlamak amacıyla kılavuz hazırlandı.

Uyum sürecinin genel amaçları, temel ilkeleri ve bu süreçte yöneticilerden, öğretmenlerden ve ailelerden beklenenler, çocukların ağzından anlatıldı. Kılavuzda, "Sevgili yöneticim", "Sevgili öğretmenim" ve "Sevgili ailem" başlıkları altında yapılması gerekenler ve dikkat edilmesi gereken hususlar sıralandı.

"Okullarımızın zilini mutluluğa çalalım" başlığıyla başlayan kılavuz, uyum haftasından beklentilerin neticelendirildiği "Çocuğunuzdan mektup var" başlıklı yazıyla son buluyor.

Kılavuzda ayrıca yönetici ile öğretmenlerin yararlanabilecekleri program ve etkinlik örneklerine ve temel eğitimde gerçekleştirilen yeniliklere de yer verildi.





