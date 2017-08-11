MEB'den özel kurslara program güncelleme zorunluluğu

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ve uzaktan öğretim kurslarında uygulanan programlara ilişkin haziran ayında Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yaptığı değişikliğin ardından 81 ile gönderdiği yazı ile yapılacak iş ve işlemleri belirledi.

AA muhabirine konuya ilişkin bilgi veren MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, özel çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ve uzaktan öğretim kurslarında uygulanmak üzere geliştirilen ve Bakanlıkça onaylanan programların artık 7 yıl için geçerli olacağını belirtti.

Şamlıoğlu, şöyle devam etti:

"Özel öğretim kurumlarının tamamında uygulanacak programlar Bakanlığımız onayından geçiyor ancak yaklaşık 40 yıllık programları uygulayan kurumlarımız var ve gelinen süreçte güncelliğini yitirmiş bu programların uygulanması pedagojik açıdan da uygun değil. Yapılan yönetmelik değişikliği, bu anlamda hem bu kurumlarımızda uygulanan programların güncellenmesi hem de programlar arası standardizasyon sağlanmasına hizmet edecek."

Halen mevcut 953 onaylı programın yeniden gözden geçirilmesi ve günümüz şartlarına uyarlanmasının önemli bir adım olduğunu ifade eden Şamlıoğlu, özel çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ve uzaktan öğretim kurslarında yapılan sınavların ve sertifika alma usullerinin de bir düzenlemeye bağlanmasının Bakanlığın çalışmaları arasında olduğunu söyledi.

- "Program ilavesi yapmamışsa kurum açma izni iptal"

Yapılan düzenlemeye göre onay tarihinden itibaren 6'ncı yılın sonunda ve en geç 1 yıl içinde geliştirip tekrar onaya sunmayan kurumların programlarının iptal edileceğini aktaran Şamlıoğlu, eğer o kurumda süresi dolan programdan başka program yoksa ve kurum en geç 2 ay içerisinde başka bir programın ilavesini yapmamışsa kurumun kurum açma izninin iptal edilmesinin söz konusu olduğunu söyledi.



Şamlıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olan 20 Haziran 2017 itibarıyla 7 yılını doldurmamış programlar, 7 yıl dolduktan sonra 2 yıl daha uygulanabilecek. Bu tarih itibarıyla 7 yıllık süresi bitmiş programların son güncellenme tarihi 20 Haziran 2019. Ayrıca kurumlar Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı yaygın eğitim kurumlarında uygulanan öğretim programlarını da bundan sonra uygulayamayacak."

Kemal Şamlıoğlu, uygulamayla Bakanlığın, okul müfredatı içerikli öğretim programlarına sahip yaygın eğitim kurumu programlarının özel öğretim kurumları tarafından kullanılmasının ve olası dershane veya öğrenci etüt eğitim merkezi gibi çalışma girişimlerinin de önüne geçmenin hedeflediğini kaydetti.