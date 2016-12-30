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Meclis Başkanı Kahraman'ın ameliyatı sürüyor

- Sağlık Bakanı Akdağ: - "Başarılı bir ameliyat geçirildi, ameliyatın son saatlerine gelindi"

Meclis Başkanı Kahraman'ın ameliyatı sürüyor

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'ın ameliyatının devam ettiğini belirterek, "Başarılı bir ameliyat geçirildi, ameliyatın son saatlerine gelindi." dedi.

Bakan Akdağ, Ankara Güven Hastanesi'nde sabah saatlerinde ameliyata alınan TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi almak üzere, yeniden hastaneye geldi.

Hastane yetkililerinden Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Bakan Akdağ, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Kahraman'ın ameliyatının ardından yoğun bakıma alınacağını anlatan Akdağ, "İçeriği ile ilgili bilgileri doktorlarının vermesi lazım. Başarılı bir ameliyat geçirildi, ameliyatın son saatlerine gelindi." dedi.

Akdağ, bir gazetecinin, "Aort damarında genişleme mi var?" sorusu üzerine ise "Bu konuda da yetki doktorlarının, onlar gerekli açıklamaları yapacaklardır." karşılığını verdi.

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Ankara Güven HastanesiSağlık Bakanı Recep AkdağTBMM Başkanı İsmail Kahraman
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