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Meclis Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu

- TBMM Başkanı Kahraman'a "Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisi konulduğu ve ameliyatının başarıyla tamamlandığı bildirildi - Kahraman'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği belirtildi

Meclis Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a, "Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisi konulduğu ve ameliyatının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Özel Güven Hastanesi'nden yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Kahraman'ın dün hastaneye yatırıldığı belirtilerek, yapılan ileri tetkiklerde hızlı ilerleyen ve rüptür (yırtılma) riski bulunan "Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisi konularak, bugün ameliyata alındığı kaydedildi.

Ameliyatta hastalıklı damar bölgesine, damar grefti yerleştirildiği vurgulanan açıklamada, "Ameliyat başarıyla tamamlanmıştır. Takip ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

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İsmail Kahraman
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