"Meclisi bombalamayı akıldan geçirmek bile dehşet verici"

ANKARA (AA) - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Letonya’nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, AA'nın "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" kitabını, darbe gecesi neler yaşandığını okuldaki arkadaşlarına anlatabilmesi için 12 yaşındaki kızına verdiğini söyleyerek, "Darbe girişiminde bulunan birinin meclise ateş açmayı ve bombalamayı aklından geçirmesi bile dehşet verici." dedi.

Elferts, 27 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından Ankara'daki yeni yaşamına alışma dönemini, Türk halkının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı direnişine verdiği desteği, diplomasi temposunu ve golf tutkusunu Ankara Golf Kulübü'nün Ahlatlıbel sahasında AA muhabirine anlattı.

Ülkesinin Sovyetler Birliği tarafından işgal ve ilhak edildiği 1944 yılında Türkiye'nin bu işgali tanımayarak Letonya'ya destek olduğunu vurgulayan Elferts, "Türkiye’nin bu tutumunu büyük saygıyla hatırlıyoruz." dedi.

- "Türkiye'de görevlendirildiğim için çok şanslıyım"

İki ülkenin ekonomik ve kültürel bağlarını arttıracak adımlar atılmasının önemine işaret eden Elferts, "Halklarımız arasındaki tarihi ilişkilerin pekiştirilmesini umuyorum. Bu bağları keşfetmeye başladık. Örneğin İzmir'de bir kadın açtığı kafeye Letonyalı büyükannesinin adını vermiş. Halklarımız arasında öyle bağlar da var." diye konuştu. Büyükelçi Elferts, ülkesinin Cesis şehrinde bir Türk şehitliği olduğunu da hatırlattı.

İki yıl sonra Letonya'nın yüzüncü kuruluş yılını kutlayacağını belirten Elferts, "Bu çerçevede geçmiş bağlarımızı yeni bir gelecek yaratmak için ortaya çıkarmalıyız. Geçmişiniz yoksa geleceğiniz de olmaz. Bu nedenle ilişkilerimiz halklarımızın var olan bağlarına bakarak inşa edilmeli." dedi.

İrlanda’da görev yaptığı sırada ailesiyle birlikte tatile geldiği Efes ve Pamukkale'de güzel anıları olduğunu belirten Elferts, "Türkiye'de büyükelçi olarak görevlendirildiğim için çok şanslıyım." dedi.

Eşinin Türkiye'ye gelmeden önce yurt dışında yaşayan Letonyalı çocukların eğitimleriyle ilgili projeler yürüttüğünü ifade eden Elferts, üç çocuğundan birinin ülkesinde yüksek lisans yaptığını, bir diğerinin çalıştığını, 12 yaşındaki küçük kızının ise kendileriyle birlikte Ankara'da olduğunu söyledi.



- "AA'nın 'Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi' kitabını okula götürmesi için kızıma verdim"

Elferts, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Türk halkının demokrasiyi korumak için gösterdiği direnişin, kendi halkının Sovyet güçlerine karşı verdiği mücadeleye benzediğini, Letonya'nın tarihine ilişkin yanında getirdiği bir kitabı göstererek anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) FETÖ’nün darbe girişimini ve girişim sonrası tepkileri ele alan "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" isimli kitabındaki fotoğrafları da gösteren Elferts, Letonya halkının da yaklaşık 25 yıl önce tıpkı darbecilere, bombalara, toplara, tüfeklere, tanklara karşı sokaklara dökülen Türk halkı gibi kendi meclisini, hükümet binalarını, televizyon ve radyosunu korumak için barikatlar kurduğunu vurguladı.

AA'nın kitabını eline aldığında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının kendisini etkilediğini ve kendi halkının 1991'deki demokrasi mücadelesinde kaybettiği insanların fotoğraflarını anımsattığını belirten Elferts, iki halkın verdiği mücadelede göz ardı edilemeyecek bir benzerliğin olduğunu kaydetti.

Türk halkının mücadelesini anladıklarını ve desteklediklerini dile getiren Elfert, "AA'nın 'Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi' kitabını, darbe gecesi neler yaşandığını okuldaki arkadaşlarına anlatabilmesi için 12 yaşındaki kızıma verdim. Okulda darbe girişiminin ne olduğunu öğreniyorlar. Ben de, ona bu kitaptaki görsel materyalleri sınıf arkadaşlarıyla paylaşabileceğini söyledim. Letonya'daki darbe girişimi sırasında kızım henüz doğmamıştı. Ona, Türk halkının da demokrasiyi korumak için nasıl sokağa çıktığını anlattım." diye konuştu.

Darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Elferts, 15 Temmuz'a ilişkin birçok fotoğrafın bulunduğunu ancak o gece yaşananların en çarpıcı şekilde hissedildiği adresin bombalanan TBMM binası olduğunu söyledi. Elferts, "Darbe girişiminde bulunan birinin meclise ateş açmayı ve bombalamayı aklından geçirmesi bile dehşet verici. Meclis her zaman demokrasinin temel ayağı olmuştur." dedi.

- "Çavuşoğlu'yla golf oynamaktan onur duyarım"

Golfün karşıtlıkların oyunu olduğunu ve hem konsantrasyon hem de rahatlık gerektirdiğini belirten Elferts, Ankara'daki yeni hayatında da hobisi olan bu spora zaman ayıracağını kaydetti.



Letonya bağımsızlığını kazanmadan önce ülkesinde saha bulunmadığı için başka yerlerde golf oynadığını dile getiren Elferts, "Artık Letonya'da bir çok golf sahası var ve daha fazla oynuyorum. Golf, farklı birçok alandan insanlarla ilişkileri geliştirebilmenin mükemmel bir yolu." diye konuştu.

Elferts, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics'in eylülde Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, şubatta bir grup Letonyalının golf turnuvası kapsamında Türkiye'ye geleceğini söylediğini, Çavuşoğlu'nun da "Orada bulunmak ve golf oynamak isterim." dediğini kaydetti.

Büyükelçi Elferts, "Siz de Bakan Çavuşoğlu ile aynı sahada golf oynamak ister miydiniz?" şeklindeki soruya, "Bundan onur duyarım. Dilerim böyle bir fırsatımız olur." yanıtını verdi.

Elferts, "Umarım golf sahaları diplomatik golf turnuvalarına, hatta dışişleri bakanlıkları arası turnuvalara da ev sahipliği yapar. Bu, ilişkileri geliştirmenin bir başka yolu. Bu rahat ortamda kurulan ilişkiler, başka ilişkilerin gelişmesine de vesile olabilir." dedi.



